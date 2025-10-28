Tennistavolo giovanile: la settimana scorsa a Bordighera il primo stage provinciale di Imperia

La settimana appena trascorsa ha segnato un momento importante per il tennistavolo giovanile ligure: si è infatti svolto a Bordighera il primo stage provinciale della stagione per la Provincia di Imperia, che si aggiunge agli analoghi appuntamenti già organizzati nelle province di Genova e Savona. Il raduno, che ha coinvolto 14 giovani atleti provenienti dalle società GSTT Bordighera 1948, TT Regina Sanremo e TT Vallecrosia, è stato organizzato dal Gruppo Sportivo Tennistavolo Bordighera presso la palestra del Mercato Coperto di Piazza Garibaldi, sede abituale degli allenamenti del sodalizio bordigotto.

La direzione tecnica dello stage è stata affidata al Prof. Gabriele Ascione di Chiavari, Direttore Tecnico Regionale della FITET Liguria, atleta e maestro di grande esperienza e qualità. “Gli stage di inizio stagione – spiega Mauro Giusta, tecnico del TT Vallecrosia e Presidente Provinciale FITET – servono a offrire ai tecnici regionali una panoramica sui giovani praticanti del nostro sport in Liguria. Abbiamo voluto estendere la partecipazione anche ai bambini che si sono da poco avvicinati al tennistavolo, per favorire l’aggregazione e integrarli subito nel programma tecnico della nostra federazione, che dedica grande attenzione al settore giovanile.”

Alla giornata hanno preso parte:

- GSTT Bordighera: Francesco Agosta, Mattia Conte, Lorenzo Forte, Timotei Olteanu, Matteo Raimondo e Gabriele Rizzo;

- TT Regina Sanremo: Matteo Amoui, Alessio Huang e Leonardo Scarella;

- TT Vallecrosia: Anita Allaria, Samuele De Stefanis, Andrea La Rocca, Emanuele Scibilia e Gabriele Scibilia.

“Visitando le società liguri – ha commentato Gabriele Ascione – vedo un movimento in grande fermento e di buona qualità. Con un lavoro costante e qualificato, sia a livello societario che regionale, potremo crescere tutti insieme, migliorando i risultati e diffondendo sempre più il tennistavolo tra i giovani.” Lo stage rappresenta il primo passo di un percorso che accompagnerà i giovani atleti verso la prestigiosa manifestazione Ping Pong Kids, con la fase regionale prevista a giugno a Genova e la fase nazionale a settembre a Terni. Nel frattempo, il calendario prevede diversi tornei giovanili regionali e una serie di ulteriori stage tecnici, sempre sotto la guida del Direttore Tecnico Regionale.

“È stata una grande soddisfazione ospitare a Bordighera il primo appuntamento di un programma regionale così ricco e qualificato – ha dichiarato Stefano Raimondo, presidente e tecnico del GSTT Bordighera –. Sono orgoglioso di riportare nella nostra città un tennistavolo giovanile di livello, di collaborare con colleghi come Mauro Giusta e Raffaele Regina e, soprattutto, di aver avuto al nostro fianco un tecnico esperto come Gabriele Ascione, che saprà dare ai nostri ragazzi la spinta giusta per crescere.” Con questo appuntamento, il tennistavolo giovanile ligure conferma la propria vitalità e la volontà di costruire, partendo dai più piccoli, il futuro di uno sport che continua a entusiasmare e unire.