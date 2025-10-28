Sea Basket Sanremo, al via la nuova stagione tra entusiasmo e voglia di crescere

La stagione sportiva del Sea Basket Sanremo riparte con energia e passione, pronta ad accogliere nuovi piccoli atleti e a consolidare il legame con il territorio.

Il coach Mauro Bonino, insieme al suo staff, apre le porte della palestra a bambini e ragazzi per le prove gratuite di basket e minibasket, un’occasione ideale per avvicinarsi allo sport in un ambiente sano, inclusivo e stimolante.

L’iniziativa è pensata per offrire a giovani di tutte le età la possibilità di scoprire il gioco del basket, sviluppare abilità motorie, fare nuove amicizie e imparare i valori fondamentali dello sport: rispetto, collaborazione e impegno. “W il basket! Crescita e divertimento” è lo slogan che accompagna questa nuova avventura, dove ogni tiro a canestro diventa un passo verso la fiducia in sé stessi.

Per informazioni e iscrizioni alle prove gratuite è possibile contattare il numero 3293569777. Il Sea Basket Sanremo vi aspetta per vivere insieme una stagione ricca di emozioni, gioco e formazione.