Sanremo Rugby, fine settimana impegnativo per le compagini biancoazzurre (Foto)

Si è chiuso un altro fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby.

Sabato, le Under 6, 8 e 10 sono state protagoniste della Festa del Rugby al campo di Pian di Poma, così come l’Under 14 (insieme a Reds e Savona), che ha ospitato l’Imperia sul terreno di casa. Domenica, l’Under 16 (insieme a Reds, Imperia e Savona) ha disputato la propria partita di campionato al campo ‘Androne’ di Recco contro le Province dell’Ovest. Sullo stesso terreno, l’Under 18 (insieme a Imperia) è stata impegnata contro la Pro Recco nel proprio campionato di categoria.

“Siamo molto contenti di aver condiviso con un’altra società il nostro raggruppamento - commenta Angelo Del Mastro, allenatore dell’Under 6 - è di fondamentale importanza conoscere altre realtà e potersi confrontare con loro in un clima di gioia e gioco. I bimbi hanno dimostrato grande entusiasmo”.

“È una gioia vedere i nostri ragazzi sorridere e impegnarsi fino all’ultimo - aggiunge l’allenatore dell’Under 8, Flavio Di Malta - siamo al secondo raggruppamento e il gruppo sta crescendo nei numeri e nella qualità del gioco”.

“Una bella giornata di sport, i ragazzi hanno iniziato ad avere un atteggiamento positivo, si sono aiutati e sono contento che il lavoro in allenamento stia dando i suoi frutti - così Stefano Formaggio, tecnico dell’Under 10 - abbiamo anche disputato una seconda fase in cui i nostri si sono mischiati con le altre squadre e hanno giocato senza difficoltà, per il piacere di giocare a rugby. È stata una giornata soddisfacente per i ragazzi e per i tecnici”.

“La squadra trova sempre più affinità e si è tradotta in una bella prestazione sul campo - prosegue Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - c’è molto ancora da lavorare, ma la voglia dei ragazzi ci dimostra che stiamo andando nella direzione giusta”.

“Insieme a Savona, Imperia e Reds abbiamo una rosa di 25 ragazzi che a turno sono titolari non solo per capacità, ma anche per rispetto e dedizione - conclude l’allenatore dell’Under 16 e dell’Under 18, Alessandro Viaggi - con i più grandi abbiamo giocato contro una formazione molto competitiva e ben attrezzata. È importante ricordare che la specializzazione nel ‘seven’ consente di incrementare le capacità anche nel tradizionale gioco a 15”.



