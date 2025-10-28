Calcio. Ospedaletti, Lanteri trascina l’Under 15 in vetta, weekend agrodolce per il settore giovanile orange

Il fine settimana appena concluso ha regalato emozioni contrastanti al settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio. Tra le tre formazioni scese in campo, solo l’Under 15 è riuscita a conquistare i tre punti, grazie a una prestazione superlativa di Lanteri, autore di una tripletta che ha permesso ai ragazzi di mister Marco Anzalone di imporsi per 3-1 sul campo del Vado. Con questa vittoria, i Giovanissimi Regionali mantengono la vetta della classifica a quota 19 punti, confermandosi tra le squadre più competitive del girone.

Meno fortunata la Juniores regionale, guidata da Fabio Luccisano, che ha subito una netta sconfitta interna per 0-4 contro il Busalla al “Ciccio Ozenda”. Una battuta d’arresto che impone riflessioni e lavoro in settimana per ritrovare compattezza e risultati. La formazione orange, scesa in campo con Gallo tra i pali e Lanteri in mediana, non è riuscita a contrastare la superiorità degli avversari, che hanno dominato la gara sin dalle prime battute.

Pesante anche il passivo incassato dall’Under 16 di mister Paolo Sturaro, sconfitta per 8-0 in trasferta dal Pietra Ligure. Una gara da dimenticare per gli Allievi Regionali, che dovranno ripartire con determinazione per ritrovare fiducia e ritmo. Nonostante l’impegno dei ragazzi, il divario tecnico e fisico con gli avversari si è rivelato troppo ampio.

Il bilancio del weekend si chiude dunque con una vittoria e due sconfitte, ma il settore giovanile dell’Ospedaletti continua a rappresentare una fucina di talenti e un punto di riferimento per la crescita sportiva dei giovani del territorio. La tripletta di Lanteri è il segnale che, con lavoro e passione, i risultati possono arrivare. Ora testa alla prossima giornata, con l’obiettivo di riscattarsi e continuare a costruire.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Busalla 0-4

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Santarsiero, 3 Grillo, 4 Di Luca, 5 Pallanca, 6 Lanteri, 7 Turrini, 8 Urciuoli, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone

A disposizione: 13 Giordano, 14 Sottocasa, 15 Coppola, 16 Magnani, 17 Zandonà, 18 Micaroni, 19 Pafumi, 20 D’Orazio

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Pietra Ligure - Ospedaletti 8-0

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Rodigari, 6 Berruti, 7 Guardiani, 8 Rinaldi, 9 Lazri, 10 Alemanno, 11 Morello

A disposizione: 12 Cascione, 13 Ghiacci, 14 Sinnona, 15 Stigliano, 16b Vicari

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Vado - Ospedaletti 1-3

Marcatori: Lanteri (3)

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Orlando, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Siffredi, 14 Larosa, 15 Asciutto, 16 Ragazzoni, 17 Laabioua, 18 Tagliatini, 19 Alioui A., 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone