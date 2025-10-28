 / Sport

28 ottobre 2025

Calcio. Ospedaletti, Lanteri trascina l’Under 15 in vetta, weekend agrodolce per il settore giovanile orange

Tripletta decisiva contro il Vado per i Giovanissimi Regionali, mentre Juniores e Under 16 incassano pesanti sconfitte

Il fine settimana appena concluso ha regalato emozioni contrastanti al settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio. Tra le tre formazioni scese in campo, solo l’Under 15 è riuscita a conquistare i tre punti, grazie a una prestazione superlativa di Lanteri, autore di una tripletta che ha permesso ai ragazzi di mister Marco Anzalone di imporsi per 3-1 sul campo del Vado. Con questa vittoria, i Giovanissimi Regionali mantengono la vetta della classifica a quota 19 punti, confermandosi tra le squadre più competitive del girone.

Meno fortunata la Juniores regionale, guidata da Fabio Luccisano, che ha subito una netta sconfitta interna per 0-4 contro il Busalla al “Ciccio Ozenda”. Una battuta d’arresto che impone riflessioni e lavoro in settimana per ritrovare compattezza e risultati. La formazione orange, scesa in campo con Gallo tra i pali e Lanteri in mediana, non è riuscita a contrastare la superiorità degli avversari, che hanno dominato la gara sin dalle prime battute.

Pesante anche il passivo incassato dall’Under 16 di mister Paolo Sturaro, sconfitta per 8-0 in trasferta dal Pietra Ligure. Una gara da dimenticare per gli Allievi Regionali, che dovranno ripartire con determinazione per ritrovare fiducia e ritmo. Nonostante l’impegno dei ragazzi, il divario tecnico e fisico con gli avversari si è rivelato troppo ampio.

Il bilancio del weekend si chiude dunque con una vittoria e due sconfitte, ma il settore giovanile dell’Ospedaletti continua a rappresentare una fucina di talenti e un punto di riferimento per la crescita sportiva dei giovani del territorio. La tripletta di Lanteri è il segnale che, con lavoro e passione, i risultati possono arrivare. Ora testa alla prossima giornata, con l’obiettivo di riscattarsi e continuare a costruire.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Busalla 0-4

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Santarsiero, 3 Grillo, 4 Di Luca, 5 Pallanca, 6 Lanteri, 7 Turrini, 8 Urciuoli, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone
A disposizione: 13 Giordano, 14 Sottocasa, 15 Coppola, 16 Magnani, 17 Zandonà, 18 Micaroni, 19 Pafumi, 20 D’Orazio
Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Pietra Ligure - Ospedaletti 8-0

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Rodigari, 6 Berruti, 7 Guardiani, 8 Rinaldi, 9 Lazri, 10 Alemanno, 11 Morello
A disposizione: 12 Cascione, 13 Ghiacci, 14 Sinnona, 15 Stigliano, 16b Vicari
Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Vado - Ospedaletti 1-3
Marcatori: Lanteri (3)

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Orlando, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Siffredi, 14 Larosa, 15 Asciutto, 16 Ragazzoni, 17 Laabioua, 18 Tagliatini, 19 Alioui A., 20 Burluni
Allenatore: Marco Anzalone

