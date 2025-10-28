Arti marziali. Budo Trophy 2025, entusiasmo e medaglie per i mini atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia

È stata una giornata all’insegna dello sport, dell’entusiasmo e della condivisione quella vissuta dai giovani atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. al “Budo Trophy 2025”, svoltosi recentemente nel Palazzetto dello Sport di Arenzano. L’evento, riservato alle categorie Bambini A e B, Fanciulli e Ragazzi (nati tra il 2014 e il 2021), ha richiamato numerose società da tutta la Liguria, trasformando l’impianto sportivo in un vivace palcoscenico di energia e passione.

Sotto la guida attenta e appassionata degli Insegnanti Tecnici Federali Alberto, Manuela e Alessio Ferrigno, ben diciassette mini atleti del club orange hanno affrontato con determinazione le prove sul tatami, molti di loro alla loro prima esperienza pre-agonistica. Nonostante l’emozione, i giovani judoka hanno dimostrato grande concentrazione e spirito sportivo, regalando ai presenti momenti di autentica gioia e orgoglio.

I risultati finali hanno confermato l’ottimo lavoro svolto in palestra: sei atleti si sono classificati al primo posto — Armonio Ginevra, Lissi Alessandro, Masucci Alessandro, Nazionale Enea, Nigro Edoardo e Lucia Nobile — mentre quattro hanno conquistato la medaglia d’argento: Garziano Sebastian, Lanfranchi Luca, Panizzi Yann e Tamborrino Gabriele. Terzo gradino del podio per Barbara Matteo, Beltrami Sofia, Gaiaudi Nicolò, Lanfranchi Davide, Materazzi Andrea, Moret Gioele e Scarcia Benedetto.