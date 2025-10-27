Urban Downhill Sanremo, Più Sport NG team di Vallecrosia sul podio (Foto)

Sette gli atleti al cancelletto di partenza per questa edizione dell'Urban Downhill di Sanremo per Più sport Ng Team: Samuele Mistretta con il tempo di 2'.00.620 è secondo nella categoria Allievi a 5" dal primo assoluto; Andrea Laura con 2'.06.886 giunge secondo nella categoria Esordienti; Dovhan Vladyslav con il tempo di 2'.01.897 si piazza al terzo posto nella categoria U23; Matteo De Muro con 2'.06.716 è quinto nella categoria Juniores; settima posizione nella categoria Allievi con il tempo di 2'.09.498 per Bruno Ruiz; Luca Travasino con 2'.12.047 si piazza all' ottavo posto nella categoria Allievi mentre Luca Beranger con 2'34.912 è settimo nella Juniores.

Mistretta e Laura in P2 con Dovhan in P3 si mettono, infatti, in mostra nella sola prova secca di ieri, il 26 ottobre. "Il nuovo assetto del New generation team (NG team) prende identità come Più Sport NG team a seguito dell'entrata ufficiale in FCI e dello scatto formativo federale che ne fa da garante come nomina in qualità di DS nel settore off road in via di sviluppo" - fa sapere Più Sport NG team di Vallecrosia.

"La competizione Urban Downhill di Sanremo è di notevole spessore mediatico dove non poteva mancare la Red bull car event a confermarne la qualità. Questa edizione ha visto un percorso più lungo e più veloce delle passate con l'aggiunta di un Road gap, salto stradale, che ha dato una maggiore spettacolarità all'evento" - commenta Più Sport NG team di Vallecrosia - "L'ultima competizione di stagione in programma è il campionato regionale enduro a Sestri Ponente dove il team sta ancora valutando se affrontarlo oppure no".