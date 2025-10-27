Tre podi per i Lenti e Bollenti all'Urban Downhill Sanremo (Foto)

Tre podi per i Lenti e Bollenti all'Urban Downhill Sanremo. Nonostante non fosse la loro disciplina d'elezione, gli atleti emergenti del team si sono distinti tra i vicoli della Pigna ottenendo risultati promettenti in vista della stagione 2026.

La stagione agonistica si è chiusa con un grande segnale per la nascente sezione giovanile della Sanremo Freeride. "I giovani atleti del gruppo 'Lenti e Bollenti', che vestiranno ufficialmente la maglia del nuovo sodalizio sanremese a partire dal 2026, hanno dimostrato grande carattere e abilità all'Urban Downhill di Sanremo, una disciplina non propriamente loro, ma che ha esaltato la loro preparazione tecnica" - fa sapere il direttivo - "Tra gli stretti e insidiosi carruggi del quartiere storico della Pigna, il team ha conquistato ben tre podi, confermando le ottime premesse per il futuro".

Nella categoria Juniores, i due giovani Matteo Botto e Lorenzo Rao si sono distinti, salendo sul podio rispettivamente al secondo e al terzo posto. Un altro piazzamento di rilievo è stato quello di Francesco Pastorello, che ha saputo conquistare il terzo gradino del podio nella categoria Allievi. Da segnalare anche la prestazione di Romeo Fantino, che è riuscito a migliorare il proprio tempo di qualifica in gara, dimostrando tenacia e determinazione. Si è, infatti posizionati al quarto posto della categoria Esordienti.

Con l'Urban Downhill, cala il sipario sulla stagione agonistica. Tuttavia, i presupposti e la voglia di fare bene in casa Sanremo Freeride sono più che incoraggianti.

Il 2026 segnerà l'inizio ufficiale di questa nuova avventura sportiva per i 'Lenti e Bollenti', con l'obiettivo dichiarato di crescere e affermarsi nelle disciplina downhill.

"A tutti i ragazzi, l'augurio di una preparazione invernale proficua" - dice Sanremo Freeride - "E che siano sempre meno lenti e sempre più bollenti!".