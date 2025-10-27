Santo Stefano al Mare: nuovo campetto polifunzionale in via Ponte Romano, investimento per sport, sicurezza e inclusione (Foto)

È stato inaugurato oggi il nuovo campetto polifunzionale comunale in via Ponte Romano, restituito alla cittadinanza completamente riqualificato grazie a un importante intervento di recupero e miglioramento dell’area sportiva.

I lavori hanno riguardato in particolare:

• il risanamento del muro di contenimento lato monte, che presentava lesioni in più punti e rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza;

• il miglioramento dell’accessibilità alla struttura, ora facilmente raggiungibile in piano attraverso un ampio accesso da via Ponte Romano;

• la creazione di un’area attrezzata per tiri liberi a pallacanestro;

• il rifacimento delle recinzioni perimetrali, ormai vetuste e precarie;

• la preparazione e regolarizzazione del fondo del campo, con la posa di un nuovo prato sintetico completo di righe per calcio a sette e tennis.

I lavori edili sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Lombardini di Imperia per un importo netto di € 70.000,00, mentre la fornitura e posa del prato sintetico è stata curata dalla ditta Mantoflex di Livorno per un importo netto di € 27.000,00. La progettazione, direzione lavori e contabilità sono state affidate internamente all’architetto Mariano Zampino.

Il Sindaco Marcello Pallini ha commentato: “Restituire ai cittadini e ai giovani uno spazio sportivo sicuro, moderno e accessibile è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo intervento rientra nella nostra visione di città che investe sul benessere, sulla socialità e sulla qualità della vita. Lo sport è un valore educativo e comunitario, e questo campetto sarà un luogo di incontro e crescita per tutti. Un ringraziamento ad Amaie Energia e Servizi che ha dato la disponibilità per mantenere pulito il campetto.”

Il Vicesindaco Donato Piccirilli, con delega ai Lavori Pubblici, che si è occupato in prima persona dei lavori, ha aggiunto: “Si tratta di un intervento concreto, pensato per durare nel tempo e per rispondere alle esigenze di chi vive quotidianamente questo spazio. L’attenzione alla sicurezza e all’accessibilità è stata prioritaria in ogni fase del progetto. Ringrazio gli uffici tecnici comunali e le imprese che hanno lavorato con competenza e puntualità.” Il Consigliere comunale Alessandro Bruno che si occupa delle politiche giovanili ha sottolineato: “Questo nuovo campetto rappresenta un investimento concreto per la nostra comunità, in particolare per i giovani. Crediamo che lo sport debba essere un diritto di tutti e uno strumento di inclusione, partecipazione e crescita,condividere momenti di socialità.”