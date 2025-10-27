Pallavolo: Serie C Maschile, esordio amaro ma incoraggiante per il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo

Debutto stagionale dal sapore agrodolce per il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo, sconfitto per 3-0 nella prima giornata del campionato maschile di Serie C dalla Pallavolo Liguria. Il risultato finale (17-25, 22-25, 24-26) racconta di un match combattuto, in cui i ragazzi di coach Rocco Dichio hanno mostrato carattere, determinazione e sprazzi di ottima pallavolo, nonostante la superiorità di una delle squadre più attrezzate del torneo.

Davanti al pubblico di Villa Citera, i gialloneri hanno tenuto testa agli avversari per lunghi tratti, dimostrando una crescita evidente e un buon affiatamento. Dopo un primo set in salita, Sanremo ha reagito con personalità nel secondo parziale, mantenendo il confronto in equilibrio fino alle battute decisive. Nel terzo set, poi, Gazzera e compagni hanno sfiorato l’impresa, cedendo soltanto ai vantaggi sul 24-26 dopo una rimonta che ha infiammato gli spettatori.

A fine gara il presidente Giuseppe Privitera ha voluto sottolineare gli aspetti positivi della prestazione: «Perdere fa sempre male, ma quando si esce dal campo a testa alta come è capitato a noi domenica sera, non rimane altro che essere ottimisti. Dobbiamo applaudire i ragazzi per quanto fatto vedere e attendere le prossime gare per valutare la reale portata del nostro gruppo». Il Riviera Volley Sanremo, giovane e ambizioso, ha dunque iniziato il proprio percorso con una sconfitta, ma anche con la consapevolezza di poter dire la sua nel prosieguo della stagione. L’impegno e l’intensità mostrati sono un buon segnale per il futuro, in attesa di sfide più alla portata che potranno confermare il potenziale della squadra.

Formazione scesa in campo: Giorgio Baldi, Luca Bonzani, Fabio Brofiga Franchi, Matteo Chionna, Massimiliano Faraldi, Mattia Favaloro, Gioele Gazzera, Dennis Leonelli, Gianluca Marchese, Walter Saglietto, Stefano Sbarra, Manuel Travella, Nicholas Van Kleef. Allenatore: Rocco Dichio.

Altri risultati della prima giornata:

Volley Spezia – Colombo Molinari 3-0; Futura Bertoni – Sabazia Ecosavona 0-3; VT Finale – Colombo GE 0-3; Admo Volley – Sant’Antonio 3-0; Santa Sabina – Villaggio 3-0.

Classifica dopo la 1ª giornata:

Pallavolo Liguria, Volley Spezia, Ecosavona, Colombo GE, Admo Lavagna, Santa Sabina 3 punti;

Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo, Colombo Molinari, Futura Bertoni, VT Finale, Sant’Antonio, Villaggio 0 punti.

Il prossimo impegno sarà già un importante banco di prova per testare la crescita dei sanremesi e cercare il pronto riscatto dopo un esordio comunque ricco di segnali positivi.