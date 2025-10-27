Matuziana travolgente a Genova: 7-0 alla Superba, show delle sanremesi e debutto da sogno per la giovane Vittoria Celi

È stata una domenica trionfale per la Matuziana, protagonista assoluta della quinta giornata di campionato disputata ieri pomeriggio alle ore 15 sul campo Felice Ceravolo di Genova. Le ragazze sanremesi hanno letteralmente dominato la Superba, imponendosi con un netto 0-7 e confermando l’ottimo stato di forma di tutto il gruppo. A segno per la Matuziana: 2 reti di C. Pastorino, 2 di B. Orsetti, 1 di D. Borfiga, E. Gullotti e S. Filippone.

Una prova corale convincente, arricchita dal grande esordio di Vittoria Celi, classe 2011, che alla sua prima gara in maglia Matuziana ha stupito tutti con una prestazione di grande carattere e qualità, risultando tra le migliori in campo. Il prossimo impegno per le sanremesi sarà il match casalingo contro il Sestri Levante, un’altra occasione per consolidare il percorso positivo e confermare la crescita del gruppo.

Sabato si è invece svolta la prima tappa della Coppa Liguria CSI, organizzata dal Comitato Imperia–Sanremo e ospitata dalla Baia Alassio.

Il triangolare — che ha visto affrontarsi Baia Alassio, Matuziana e Borghetto — ha regalato ottime soddisfazioni alle giovani Ladies Matuziana, autrici di una prestazione brillante e ricca di entusiasmo. Grande protagonista della giornata Blanc Grace (classe 2014), autrice di una prova di spessore tecnico e caratteriale.

Hanno inoltre esordito dal primo minuto Ube Franco Luana, Bacchi Anastasia e Lina Boukerzaza, tutte protagoniste di una convincente prima apparizione ufficiale.

La prossima tappa della Coppa Liguria è in programma venerdì 8 novembre a San Lorenzo al Mare, dove le ragazze della Matuziana cercheranno di confermare l’ottimo avvio di stagione.