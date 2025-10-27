Esordio vincente per l'ASD Insieme Sanremo nelle competizioni di Eccellenza Regionale FGI

Domenica 26 ottobre, a S.Eusebio (Genova), le ginnaste della ASD Insieme Sanremo hanno preso parte alle gare di Eccellenza.

Per le veterane del sodalizio sanremese è stata la prima volta nella competizione di livello più alto del circuito Silver e si sono esibite davanti ai giudici al corpo libero, alla trave ed alla tavola del volteggio. Matilde Pescador (cat. Junior 2), Rebecca Amoretti (cat. Senior 1) ed Enkela Dalani (cat. Senior 2) sono scese in campo con determinazione e grinta, svolgendo esercizi puliti e conquistando il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

I tecnici presenti in campo gara, Sonia Di Marcoberardino ed Angelica Stella, si dicono molto soddisfatti per il lavoro delle loro ginnaste e per l’esordio nelle gare di Eccellenza della Federazione.