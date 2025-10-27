Aperte le iscrizioni al Challenge Sanremo del prossimo anno: spettacolo di sport e paesaggi unici nella Città dei Fiori

Dalle 12 di oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Challenge Sanremo 2026, uno degli eventi più attesi del circuito internazionale Challenge Family, che tornerà nella Riviera dei Fiori sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 per la sua quinta edizione. Come da tradizione, il quartier generale dell’evento sarà nuovamente ospitato nella suggestiva cornice di Portosole Sanremo, cuore pulsante di un fine settimana di sport, spettacolo e adrenalina.

Il programma, ormai consolidato, prevede una prima giornata dedicata alle prove giovanili e alla Nuota & Corri, mentre la domenica sarà interamente riservata alle gare clou: il Challenge Sanremo – Middle Distance e il Triathlon Sprint. La manifestazione, riconosciuta a livello internazionale, sarà anche prova di qualificazione per “The Championship”, la finale mondiale del circuito Challenge Family, confermando Sanremo come una delle tappe più prestigiose e amate dagli atleti di tutto il mondo. Il percorso del Middle Distance è ormai una firma distintiva dell’evento. La frazione di nuoto (1.900 metri) si svolgerà nelle acque cristalline di Portosole, con partenza dalla spiaggia Antenna di San Martino e arrivo a pochi passi dalla zona cambio.

La frazione ciclistica (81 km) è considerata una delle più spettacolari del circuito: un itinerario tecnico e panoramico che attraversa alcuni dei borghi più suggestivi dell’entroterra ligure. Dopo aver percorso la Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure in direzione est, gli atleti affronteranno la salita verso Terzorio, Pompeiana e Castellaro, con pendenze che solo nell’ultimo tratto raggiungono il 10%. Da qui, si scenderà verso Taggia e, seguendo il torrente Argentina, si salirà fino al Passo Ghimbegna (1.030 m) dopo aver attraversato Argallo, Zerni e Vignai, per un dislivello positivo complessivo di circa 1.500 metri. La discesa panoramica attraverserà Bajardo, Ceriana e Poggio di Sanremo, ripercorrendo nel finale la mitica discesa della Milano–Sanremo, simbolo del ciclismo mondiale.

La corsa finale, di 21 km su due giri da 10,5 km, si svolgerà sul tratto pianeggiante della pista ciclopedonale nel comune di Sanremo, con vista mare e passaggio attraverso il suggestivo tunnel di Capo Nero, vera e propria galleria-museo dedicata alla Classicissima di primavera. Non meno affascinante il percorso del Triathlon Sprint, che ripropone nella frazione ciclistica la celebre salita e discesa del Poggio di Sanremo, teatro delle imprese dei grandi campioni del ciclismo. Un tracciato breve ma intenso, ideale per chi vuole vivere tutta l’emozione di una gara internazionale in uno scenario mozzafiato.

Con la sua perfetta combinazione di mare, montagna e bellezze naturali, il Challenge Sanremo 2026 si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo italiano e internazionale. L’organizzazione, come sempre, punta a offrire agli atleti e agli spettatori un’esperienza indimenticabile, in linea con lo spirito del circuito Challenge Family, che da anni promuove il triathlon come occasione di sport, passione e condivisione. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: gli appassionati di triathlon possono prepararsi a vivere un weekend di emozioni uniche, nella splendida cornice della Riviera dei Fiori.