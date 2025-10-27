La Juve cade ancora: la sconfitta contro la Lazio certifica la crisi bianconera

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. La sconfitta contro la Lazio per 2-0 è la terza consecutiva, oltre ad essere la quarta partita di fila senza una rete all’attivo. I numeri parlano di una squadra in crisi profonda, incapace di reagire e di ritrovare quella solidità che per anni ha contraddistinto il suo percorso in Serie A. La formazione guidata da Igor Tudor appare priva di identità, con trame di gioco confuse e un’evidente mancanza di fiducia nei propri mezzi, oltre a svariati problemi individuali.

La sconfitta con la Lazio certifica la crisi

La gara dell’Olimpico ha mostrato in modo chiaro i limiti attuali dei bianconeri. La Lazio ha dominato sul piano tattico, mantenendo il controllo del possesso e sfruttando gli spazi concessi da una Juventus disorganizzata (a dir poco). Il gol di Basic dopo un erroraccio di David basta da solo per spiegare il perché della crisi juventina: distrazioni in serie, incapacità di opporsi alla marea avversaria, e un'insicurezza che colpisce a fuoco anche i leader tecnici della rosa. Tudor ci ha messo del suo, provando il modulo con 2 punte, ma senza dare reale valore alla manovra.

La difficoltà più evidente della Juventus risiede nella costruzione del gioco. La manovra è appunto prevedibile, basata su traversoni sterili e su iniziative individuali prive di efficacia. I centrocampisti non riescono a garantire fluidità, e i movimenti degli attaccanti risultano scollegati dal resto del gruppo. Finora la Juve è stata la sorpresa in negativo del campionato: era indicata come una delle favorite dai bookmakers, ma alla fine dei giochi sta soffrendo in modi impensabili ad inizio stagione. Chi vuole può ancora puntare sulla Juventus, magari sfruttando anche il codice bonus di Bet365 , ma la squadra deve per forza di cose andare a caccia di una scossa. E questa scossa deve provenire dai risultati e da un filotto positivo.

Il fallimento di Igor Tudor e la speranza

Igor Tudor si trova ora in bilico, tanto che si iniziano a rincorrere i nomi del suo possibile successore, tra cui Luciano Spalletti. I risultati negativi e la sensazione di smarrimento generale mettono in discussione la sua gestione. Le scelte tattiche non hanno prodotto miglioramenti, e la distanza tra tecnico e gruppo sembra aumentare di partita in partita. La società osserva con preoccupazione l’evolversi del quadro, consapevole che la crisi non è solo tecnica ma anche psicologica.

Il momento difficile della Juventus si inserisce in un contesto anomalo, dato che là davanti manca un vero capogruppo. Dopo otto giornate, la Roma guida la classifica con appena 18 punti: un dato che evidenzia l’equilibrio generale e la mancanza di continuità tra le grandi. In sintesi, in un clima di tale incertezza la Juve ha ancora la possibilità di inserirsi per lottare per lo scudetto, anche se il distacco dal gruppo di testa inizia a diventare vistoso.

Anche altre big faticano a trovare stabilità. Il Napoli, nonostante l’arrivo di Kevin De Bruyne, non riesce ad integrare pienamente i nuovi innesti e alterna buone prestazioni a prove deludenti. L’Inter, pur mantenendo un rendimento discreto, continua ad avere difficoltà negli scontri diretti. Il Milan, invece, si trova a dover fare i conti con alcuni infortuni pesanti e con una rosa che sembra comunque non adatta per lottare per il primo posto in classifica.

