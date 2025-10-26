Pallacanestro: sconfitta interna per il Bvc Sanremo nel torneo di Divisione 1 contro l'Auxilium Genova

Bvc Sanremo E.On. – Auxilium Genova 52-65 (9-17, 14-16, 12-14, 17-18)
Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 9, Nicomedi 15, Cascia, Formica 3, Campanale, Deda 7, Gagna 12, Lartsenko 3, Lupi 3, Dinstuhler. Coach: E. Favari. Assistente: E. Aloi.
Auxilium Genova: Cavargna 4, Garabello 3, Prekperaj 21, Rossi 5, James 4, Bastianelli 2, Rigodanza 4, Guraschi 2, Godani 2, Lazzari 12, Gigliotti 6. Coach: A. Pezzi. Assistente: S. Pescio.
Disco rosso per il Bvc Sanremo E.On. anche nel match casalingo con l’Auxilium Genova. La squadra sanremese a tratti a messo in mostra buone cose, ma ancora una volta è stata penalizzata dai tanti errori e dall’eccessiva frenesia nei momenti che contano.