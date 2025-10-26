Calcio: primo squillo stagionale per l'Ospedaletti: El Kamli firma la vittoria ad Albenga

L’Ospedaletti si sblocca e, grazie a una rete di El Kamli, sul campo del San Filippo Neri Albenga ottiene la prima vittoria stagionale.

Gli orange partono bene e subito El Kamli ci prova, ma la palla finisce fuori. Si fa vedere anche la formazione di casa con una bella azione di Orrù, ma Gallo è attento e para. Entra in partita Salmaso, che si mette in mostra con un tiro che finisce di poco alto sopra la traversa, mentre Gallo respinge un calcio di punizione battuto da Condorelli.

Al 20’ arriva la rete che decide la gara: Calderone si muove bene fuori dall’area e confeziona l’assist perfetto per El Kamli, che salta un uomo e deposita la sfera in rete. Dopo il vantaggio, Calderone cerca la gloria personale, ma Rizzo si supera e respinge la conclusione che il numero 11 orange aveva indirizzato sotto la traversa. La prima frazione si chiude con un tiro di Molinari, parato ancora da Rizzo.

Nella ripresa si fa subito notare Calderone: prima conclude alto e poi si vede negare la gioia del gol da un altro intervento decisivo del portiere avversario. Doppia occasione anche per Salmaso: prima Rizzo dice ancora di no, poi il giocatore colpisce il palo. Ancora Rizzo protagonista, questa volta su una conclusione di Molinari.

Inutile il forcing finale dei padroni di casa: il triplice fischio dell’arbitro decreta la prima vittoria stagionale dell’Ospedaletti, che sale così a quota 4 punti in classifica.



San Filippo Neri Albenga - Ospedaletti 0-1

Marcatori: 20’ El Kamli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Cianci, 3 Cordì (80’ 14 Bacciarelli), 4 Sartori, 5 Ambesi, 6 Salmaso (88’ 13 Ferrari), 7 Russo, 8 Molinari, 9 El Kamli, 10 Rotolo (85’ 15 Rosso), 11 Calderone (70’ 17 Grifo)

A disposizione: 12 Bazzoli, 16 Saih

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Albenga: 1 Rizzo, 2 Giglio Michael, 3 Gloria (90’ 15 Furlanetto), 4 Damonte, 5 Giglio Michelangelo, 6 Carastro (78’ 19 Gloria), 7 Carparelli, 8 Jimenez Costa, 9 Orru (46’ 17 Giordano), 10 Condorelli, 11 Spinelli (88’ 18 Volturana)

A disposizione: 12 Rosso, 13 Calbucci, 14 Bove, 16 Banchero, 20 Guallini

Allenatore: Davide Torregrossa

Arbitro: Filippo Masini (Genova)

Ammoniti: Russo, Cianci, Cordì, Sartori, Giglio Michael, Giglio Michelangelo, Furlanetto loro