Guida Gambero Rosso 2026, premiati 19 ristoranti della provincia di Imperia: la cucina ligure protagonista

La cucina ligure conquista ancora una volta le pagine della prestigiosa guida “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso, edizione 2026, con ben 19 ristoranti premiati nella provincia di Imperia. Un risultato che conferma la vivacità, la qualità e la profondità culturale della ristorazione locale, capace di unire tradizione e innovazione in un’offerta sempre più apprezzata anche a livello nazionale.

A sottolineare il valore di questo traguardo è Sergio Scibilia, rappresentante di Confesercenti, che parla di “orgoglio e incoraggiamento per tutti gli operatori del settore”, evidenziando come ogni realtà premiata rappresenti “una storia unica, radicata nel territorio, capace di tramandare saperi e di attrarre nuove generazioni”.

Tra conferme e cinque nuove entrate, il panorama gastronomico del Ponente ligure si rafforza come filiera economica strategica, contribuendo non solo alla ristorazione, ma anche alla valorizzazione turistica del territorio. L’esperienza enogastronomica, infatti, è sempre più centrale nella scelta delle destinazioni di viaggio, con i turisti alla ricerca di sapori autentici e cultura locale. Una tendenza che, come sottolinea Scibilia, “sta contribuendo in modo significativo all’economia, anche al di fuori delle mete tradizionali”.