Corso di Protezione Civile PC1 questa mattina a Taggia: successo per i volontari della Provincia di Imperia

Il Coordinamento di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Provincia di Imperia ha organizzato con successo il corso PC1, dedicato alla formazione dei volontari di Protezione Civile. Il corso, che si è svolto presso il Centro di Protezione Civile del Comune di Taggia, ha visto la partecipazione di una trentina di volontari, tutti dei quali hanno superato con esito positivo l’esame finale tenutosi presso la sede provinciale di Imperia.

Durante lo svolgimento delle attività formative, 39 volontari erano contemporaneamente impegnati nelle operazioni di risposta all’emergenza, intervenendo su vari scenari: dal contrasto ai focolai d’incendio alla gestione di emergenze terrestri, dimostrando l’efficienza e la prontezza operativa del sistema locale di volontariato. La parte pratica del corso si è svolta sul campo di addestramento adiacente al centro, dove è stata realizzata una simulazione di scenario di emergenza terrestre. L’esercitazione ha permesso ai partecipanti di mettere in pratica le procedure di coordinamento, comunicazione e intervento in situazioni di emergenza.

Il percorso formativo si inserisce in un programma continuativo di aggiornamento e specializzazione promosso dal Coordinamento provinciale, che prevede periodicamente corsi A1, A2, PC1 e AIB (Antincendio Boschivo). Come annunciato dai responsabili, il prossimo appuntamento formativo sarà a novembre, con il corso sugli incendi boschivi, che completerà il ciclo annuale di formazione per i volontari.

Grazie a queste iniziative, la Protezione Civile della Provincia di Imperia continua a rafforzare la propria rete di competenze e professionalità, garantendo una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio.