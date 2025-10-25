Serie C maschile: il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo debutta in casa contro la Pallavolo Liguria

Solidità ed entusiasmo accompagnano l’esordio del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo nel campionato maschile di Serie C. Il debutto stagionale del sodalizio giallonero è in programma domani alle 20 nella palestra di villa Citera, in via Galileo Galilei, dove capitan Gazzera e compagni ospiteranno la Pallavolo Liguria.

La formazione genovese, nata dalla fusione tra Vbc Savona e Cus Genova, si presenta come una delle principali candidate alla promozione in Serie B, insieme a Colombo Genova ed Ecosabazia Savona. Le due squadre si sono già affrontate nelle scorse settimane in un triangolare con il Garlasco (Serie B), dove la Pallavolo Liguria si era imposta per 3-0. "Ci aspetta un debutto coi fiocchi – commenta il presidente del Riviera Volley, Giuseppe Privitera – il cui esito ci aiuterà a capire da subito quale potrà essere il nostro ruolo in questo campionato. Arriviamo a questo appuntamento dopo un paio di test probanti, dai quali sono arrivati segnali confortanti. Contiamo di confermarli anche in questa prima uscita stagionale".

Durante l’estate la società ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Rocco Dichio, allenatore di grande esperienza, e ha confermato gran parte del gruppo della scorsa stagione. Le uniche uscite riguardano Matteo Brun, fermato da impegni scolastici, e Riccardo Cirilli, passato al Volley Finale Ligure. A colmare le partenze, il club ha deciso di valorizzare il proprio vivaio, inserendo alcuni giovani promettenti del settore giovanile del Riviera Volley Sanremo. A loro si è aggiunto Dennis Leonelli, proveniente dal Volley Finale, che porterà esperienza e qualità.

Obiettivo dichiarato della società sanremese è crescere ulteriormente, consolidare il progetto sportivo e continuare a rappresentare con orgoglio la Città dei Fiori nel panorama pallavolistico regionale. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Marina Iaia e Gianluca Palumbo.