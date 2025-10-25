Santo Stefano al Mare: lunedì prossimo l'inaugurazione del campetto riqualificato di via Ponte Romano

Santo Stefano al Mare si prepara a festeggiare un importante traguardo per la comunità: la riapertura del campetto di via Ponte Romano, completamente riqualificato grazie a un intervento promosso dall’Amministrazione comunale.

La cerimonia inaugurale si terrà lunedì prossimo alle 14:30, alla presenza del Sindaco Marcello Pallini e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, che invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

Il progetto di riqualificazione ha restituito al paese uno spazio rinnovato, sicuro e moderno, pensato come punto di incontro per giovani, famiglie e appassionati di sport. L’inaugurazione sarà anche un’occasione di festa e condivisione per tutta la comunità, che potrà tornare a vivere pienamente questo luogo dedicato allo sport e all’aggregazione.