Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo: la seniores maschile sfida l'As Menton (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo. Domenica, alle 11, presso il palasport E. Biancheri a Bordighera la formazione seniores maschile sfiderà l'As Menton, attuale capolista del campionato di prima divisione.

"La squadra è determinata a dare il suo meglio e a interrompere la serie di sconfitte" - afferma l'Abc Bordighera - "I ragazzi si sono allenati con concentrazione e intensità facendo sperare in una prestazione all'altezza della situazione e che porti al successo che è sfuggito fino ad ora".

"Sabato scorso in occasione della seconda giornata del campionato dipartimentale under 15, la formazione biancorossa ha centrato un pareggio 'epico' contro il Cavigal Nizza" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I giovani atleti hanno dato il loro meglio contro una delle società più grandi e prestigiose della Costa Azzurra. La partita è stata giocata con impegno e determinazione, i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra forte e unita".

"Leonardo, classe 2013, si è particolarmente distinto tra i pali. Eletto MVP dell'incontro con 19 parate (38% di media)" - dice l'Abc Bordighera - "La società è orgogliosa dei ragazzi e delle loro prestazioni ed è convinta che, se continueranno a lavorare sodo e a dare il loro meglio, sarà una stagione di grandi soddisfazioni".

La formazione scesa in campo era formata da Leonardo, Ryan, Giacomo, Fabio, Federico, Giuliano e Alessandro. Coach: Stefania Conte e Luciano Martin.