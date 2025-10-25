Taggia celebra gli sport della tradizione: domani una intera giornata dedicata a Pallapugno e Tamburello

Taggia si prepara a vivere una domenica all’insegna della memoria, della passione e della tradizione sportiva. Il 26 ottobre 2025, la cittadina ligure diventerà il cuore pulsante degli sport sferistici italiani, ospitando una grande reunion dedicata alla Pallapugno e al Tamburello, discipline che affondano le proprie radici nella storia culturale e popolare di molte regioni del nostro Paese.

L’evento, patrocinato da istituzioni locali e regionali, vuole essere una celebrazione del territorio attraverso lo sport, un momento di incontro tra generazioni, campioni del passato e del presente, appassionati, giornalisti, storici e rappresentanti delle federazioni. Un’iniziativa che unisce memoria e futuro, ricordando i protagonisti di ieri e guardando alle nuove leve, chiamate a custodire e rinnovare un patrimonio sportivo e sociale unico. Tra gli ospiti annunciati figurano nomi iconici della Pallapugno e del Tamburello: Berruti, Gagliano, Aicardi, Sciorella, Ghigliazza, Monzeglio, Campagno, Grasso, Papone, oltre alle campionesse di Diano Castello e ad altri grandi protagonisti di queste discipline.

Ampia la partecipazione delle istituzioni: saranno presenti rappresentanti della Regione Liguria – con Vicepresidenza, Assessori e Consiglieri –, la Presidenza della Provincia di Imperia, i Sindaci di Imperia e Taggia con una folta delegazione della Giunta, oltre a rappresentanze di altri Comuni, delle Forze dell’Ordine e di numerose associazioni sportive e culturali. A rappresentare la Federazione Italiana Pallapugno interverranno il vicepresidente nazionale Marco Scajola e il presidente regionale ligure Giacomo Raineri.

Il programma della giornata inizierà alle 11:30 con una Santa Messa all’Oratorio della Santissima Trinità, celebrata da don Filippo, durante la quale verranno ricordati i campioni e protagonisti scomparsi: Monsignor Pistone, Dino Olivieri, Dodo Rosso, Bruno Muratore e Aldo “Cerot” Marello. A seguire, un momento conviviale presso la Cantina Olivieri, dove atleti, istituzioni e appassionati potranno condividere aneddoti e ricordi in un clima di festa e amicizia. La giornata si concluderà allo Sferisterio di Taggia, con una simbolica “pallonata tra amici” che vedrà protagonisti i campioni presenti, unendo sport, spirito di squadra e tradizione.

Un evento che non è solo celebrazione, ma anche testimonianza di identità: Taggia si conferma così custode e promotrice di una eredità sportiva e culturale che continua a vivere nel cuore degli italiani, pronta a essere tramandata alle nuove generazioni con entusiasmo e rinnovata passione.