Triora e la Valle Argentina protagonisti su Rai 1: il 'Paese delle streghe' incanta l’Italia con Elisa Isoardi e Bar Centrale (Foto)

Rai 1 ha acceso oggi i riflettori su Triora, il suggestivo borgo dell’alta Valle Argentina, protagonista della nuova puntata di Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by Me. Un appuntamento che ha dato grande visibilità e prestigio a Triora, portando le sue pietre antiche, le sue storie e il suo fascino misterioso nelle case di milioni di telespettatori italiani. Triora, conosciuto da secoli come “il paese delle streghe”, è un luogo che affascina per la sua storia, la sua bellezza e le leggende che ne animano le vie. Arroccato tra i monti liguri e immerso in un paesaggio di straordinaria suggestione, il borgo ha offerto il contesto perfetto per una puntata che ha saputo coniugare tradizione, memoria e vita contemporanea.

Con Bar Centrale, Elisa Isoardi accompagna il pubblico in un viaggio tra i borghi e le persone comuni che rappresentano l’anima autentica del Paese. E Triora, con la sua identità forte e il suo legame profondo con la storia, si è rivelata una tappa ideale per raccontare l’Italia delle radici, dei valori e delle comunità che resistono al tempo. Al centro del programma un’idea semplice e potente: il bar di paese come luogo d’incontro, dove ogni notizia diventa conversazione e ogni storia diventa racconto collettivo. Nella puntata di Triora, l’inviato Lorenzo Branchetti ha raccolto le voci e le emozioni degli abitanti, trasformando il bar del borgo in un microcosmo dell’Italia vera — quella che parla, si confronta e condivide con spontaneità. Il collegamento tra il “bar reale” e lo studio di Roma ha creato un dialogo sincero tra la quotidianità della provincia e la riflessione nazionale, rendendo Triora simbolo di un’Italia che sa ancora raccontarsi con semplicità e profondità.

Accanto a Elisa Isoardi c'erano gli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni che hanno arricchito la trasmissione con i loro punti di vista: giornalismo, salute, ironia e poesia si sono intrecciati in un dialogo vivace e rispettoso. La puntata ha alternato momenti di riflessione sui temi sociali e culturali a spaccati di vita locale, dando spazio a una “storia di paese” che, come ogni settimana, rappresenta in piccolo l’Italia contemporanea: un’Italia fatta di solidarietà, iniziative spontanee e senso di comunità.

La presenza di Bar Centrale ha rappresentato una vetrina importante per Triora, portando all’attenzione del grande pubblico le sue bellezze architettoniche, la sua atmosfera unica e il suo patrimonio culturale. Per l’alta Valle Argentina, si tratta di un’occasione di rilancio turistico e identitario: la televisione nazionale ha mostrato non solo un borgo affascinante, ma anche una comunità viva e accogliente, custode di tradizioni e di una memoria che ancora oggi emoziona. La puntata da Triora è stata molto più di un semplice appuntamento televisivo: è stata una celebrazione della provincia italiana, dei suoi luoghi e delle persone che ogni giorno mantengono vivo lo spirito delle comunità.

Un pomeriggio di televisione che ha dato lustro a Triora, piccolo borgo dell’entroterra ligure, e che ha ricordato a tutti quanto l’Italia dei paesi, delle piazze e dei bar sia ancora oggi il volto più sincero e affascinante del nostro Paese.

(Foto di Cristian Flammia)