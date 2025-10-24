Bordighera investe un milione di euro: approvata la quinta variazione di bilancio

La Giunta Comunale di Bordighera ha approvato oggi la quinta variazione di bilancio, stanziando circa un milione di euro per una serie di interventi strategici che coinvolgono diversi ambiti della vita cittadina.

L’investimento, coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione, mira a distribuire in modo equilibrato le risorse su tutto il territorio, con particolare attenzione alle infrastrutture, al sostegno sociale, all’educazione e alla valorizzazione turistica.

Una parte significativa del budget, pari a 455.000 euro, sarà destinata alla realizzazione di nuovi marciapiedi sul lato monte della via Aurelia, nel tratto che va da via Pasteur in direzione dell’Ospedale Saint Charles. L’intervento, volto a migliorare la sicurezza e la fruibilità pedonale, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana.

Contestualmente, è stato previsto il rifacimento degli asfalti e del marciapiede di via Cagliari, in prossimità dell’incrocio con via Giulio Cesare. Si tratta di un’opera considerata ormai improrogabile, sia per le condizioni del manto stradale sia per l’importanza del nodo viario.

Sempre nell’ambito dei lavori pubblici, oltre 300.000 euro saranno destinati a interventi sui sottoservizi di corso Italia, propedeutici al futuro progetto di riqualificazione della via. Questi lavori preliminari sono fondamentali per garantire la sostenibilità e l’efficienza delle infrastrutture che verranno successivamente realizzate.

Parallelamente, la variazione di bilancio contempla fondi per l’assistenza al diritto alla casa, interventi educativi scolastici e iniziative di promozione turistica, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere le fasce più fragili della popolazione e nel valorizzare il territorio come destinazione attrattiva e vivace.

Con questo nuovo stanziamento, Bordighera prosegue il suo percorso di crescita e miglioramento, puntando su una visione integrata e inclusiva dello sviluppo urbano e sociale.