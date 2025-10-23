Debutto stagionale per le squadre NLP: buoni spunti nonostante le sconfitte tra entusiasmo e voglia di ricominciare

Lo scorso weekend ha visto l’inizio della nuova stagione in casa NLP, la società matuziana infatti ha visto scendere in campo per la prima volta nella stagione 2025/2026 le proprie formazioni iscritte ai campionati di Serie D e Under 18. La prima squadra a scendere in campo è stata proprio la Controcorrente NLP nel campionato regionale di Serie D, che alla prima giornata di campionato hanno affrontato una delle squadre favorite per le prime posizioni del campionato, la Sabazia Pallavolo. Il match si è concluso con un 3-0 a favore della formazione Savonese, ma comunque si sono visti durante il match buoni spunti da parte della formazione di Sanremo, che ora avrà l’obiettivo primario di integrare subito le nuove atlete e sistemare bene gli ultimi dettagli anche a livello tattico per esprimere al meglio il proprio gioco per arrivare a disputare una stagione di alto livello. Il prossimo match per la Controcorrente NLP si terrà in casa contro la formazione di Finale Ligure.

Nella giornata di Domenica 19 Ottobre invece a scendere in campo è stata la formazione Fountsushi NLP , iscritta al campionato FIPAV Under 18. La formazione matuziana, la più giovane dell’intero torneo, ha dato filo da torcere alle avversarie in ogni singolo set, dimostrando grande grinta e voglia di fare bene. La partita si è conclusa sul risultato finale di 1-3 per le avversarie del Maremola Volley. La squadra durante la partita ha comunque creato importanti situazioni di gioco ed è stato molto importante l’apporto delle atlete più giovani aiutate dalle più grandi ad inserirsi in un contesto già rodato. Il prossimo incontro per la formazione matuziana si disputerà a in trasferta a Vado Ligure contro la formazione Sabazia.



