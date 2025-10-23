A novembre una giornata speciale per celebrare i 40 anni di attività della Pro San Pietro Sanremo

La Pro San Pietro Sanremo ha organizzato una giornata speciale per festeggiare i suoi 40 anni di attività. Domenica 9 novembre, alle ore 10 presso il campo di atletica di Pian di Poma, è infatti previsto un incontro tra i vecchi e i nuovi compagni di squadra con una corsa collettiva. La giornata si concluderà con un brindisi augurale per il futuro della società sportiva.

Un’occasione quindi per ripercorrere gare e aneddoti del passato, volgendo uno sguardo verso il domani. Ad indossare la canotta della Pro San Pietro, che negli anni ha allargato la sua attività anche al settore giovanile e al trail, sono stati tantissimi atleti che, uniti dalla passione per la corsa, hanno condiviso momenti di sport e allegria all’aria aperta. Allenamenti, trasferte, pettorali e traguardi che saranno quindi al centro dei ricordi in questa giornata speciale.