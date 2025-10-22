 / Ultim'ora

Mattarella: "La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende"

(Adnkronos) - La locazione finanziaria e operativa "rappresenta uno strumento di grande valore per il finanziamento delle attività economiche, in particolare del sistema delle piccole e medie imprese italiane, costituendo un moltiplicatore e un acceleratore a sostegno degli investimenti delle aziende per innovare e crescere, sostenendo la trasformazione del tessuto produttivo verso standard di efficienza e sostenibilità più elevati". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per l'apertura dell'edizione 2025 del Salone del Leasing, in corso a Milano. 

"In occasione della nuova edizione del Salone del Leasing mi è grato esprimere a operatori e partecipanti i migliori auguri di buon lavoro per un sempre maggior contributo alla crescita dell’economia italiana" ha poi concluso Mattarella. 

 

