Sanremo Rugby, weekend di gioco e crescita per tutte le categorie: “Determinazione e spirito di squadra al centro del progetto”

Si è chiuso un altro fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby. Sabato l’Under 12 è stata impegnata al ‘Pino Valle’ di Imperia per il Raggruppamento FIR con i padroni di casa, mentre l’Under 14 (insieme ai Reds) ha disputato il proprio raggruppamento al ‘Calcagno’ di Cogoleto contro le Vespe locali.

Domenica anche l’Under 18 (con Imperia e Savona) è scesa in campo al ‘Pino Valle’ per l’impegno di campionato contro il Cus Genova. Infine, le formazioni femminili Under 14 (con Cus Genova e Amatori), 16 e 18 hanno giocato al ‘Carlini-Bollesan’ di Genova per il raggruppamento con il Cus.

“Quest’anno la determinazione è il nostro punto di forza - commenta il tecnico dell’Under 12 Manuel Calabrò - in poche settimane abbiamo assistito a un’evoluzione notevole, da uno stile individuale abbiamo iniziato a muovere i primi passi verso un collettivo. Serve ancora tanto lavoro per valorizzare al meglio il potenziale di tutti in una stagione che si prospetta essere ricca di soddisfazioni”.

“Una bella prova in difesa per i ragazzi che dimostrano di essersi allenati bene in queste settimane - aggiunge Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - continua il periodo di assestamento e di conoscenza con gli amici di Reds e Savona”.

“Sono abbastanza soddisfatto, le ragazze hanno giocato divertendosi ma c’è stato un calo rispetto all’ultima partita - così Franco Parini, allenatore delle formazioni femminili - c’è da lavorare, insieme faremo qualcosa di buono. Sono mancati comunicazione e placcaggi, forse anche per via della stanchezza. Sicuramente miglioreremo lavorando sul campo, sempre unite”.

“È stata la prima partita per i nostri ragazzi che, insieme a Imperia e Savona, hanno dato vita a un’avvincente partita contro il Cus Genova - conclude il presidente biancazzurro Mirko Di Vito - una gara equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo la compagine genovese ha avuto la meglio. I nostri ragazzi, impiegati sin dal primo minuto, hanno dato prova di una buona tenuta fisica anche se bisogna migliorare nella coesione di squadra”.





