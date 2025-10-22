Patrizia Sciascia chiude in terza posizione assoluta il Rallye Sanremo Leggenda. Un podio che ritrova a due anni di distanza dall’ultima volta

Durante il pre-gara, avevamo considerato la stagione di Patrizia Sciascia, una stagione “silenziosa”. Numerosi impegni fuori dal mondo delle corse, avevano costretto la portacolori ALMA Racing a rimanere ai box per quasi un anno. Poi la chiamata della gara di casa, dove assolutamente non poteva mancare. In tutto questo, il ritorno sulla Skoda Fabia RS Rally2, vettura che non guidava da oltre un anno, appunto dal “Sanremo” targato venti-ventiquattro. Insieme a lei, il navigatore Piercarlo Capolongo, anch’egli al ritorno in abitacolo dopo un periodo di stop.

Poi i due giorni di gara, le prove serali del sabato ed una fiducia sempre maggiore sulla vettura della casa ceca, hanno portato la pilota ligure a raggiungere un gradito podio nella gara più “corta”, quella riservata alla Coppa Rally di Zona 2. Ecco il suo commento ad alcune ore di distanza dal lungo fine settimana: «Non era semplice tornare dopo oltre un anno di distanza dopo l’ultima volta su di una vettura di classe Rally2, che, come sappiamo, sono oggi molto performanti sotto ogni aspetto. Tuttavia, sono molto soddisfatta dei parziali cronometrici fatti segnare soprattutto nella giornata della domenica. Il podio è la soddisfazione più grande al termine di un lungo anno ed intenso sotto ogni punto di vista, che mi ha visto poco presente nel mondo dei rally per via di impegni lavorativi. Altresì tengo a sottolineare il confronto con gli altri protagonisti della gara di Coppa Rally di Zona, molto avvincente ed entusiasmante”.

In conclusione, una menzione a tutte le persone che hanno deciso di sostenermi anche in questa avventura: «Innanzitutto vorrei ringraziare il team Balbosca, che mi ha fornito come sempre un’assistenza ed un’accoglienza perfetta sotto ogni aspetto. Poi vorrei portare un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor. In particolar modo alla Lavanderia Martinengo, Room Kit, Speed Queen, Unipol Glass Roma, Chianti Valdelsa Srl - Unipol Salute, Cocco&Drilli, Momo Rent, Pirelli ed in ultimo, ma non per ultimo, naturalmente un’importante menzione finale alla Scuderia ALMA Racing».