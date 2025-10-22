Coppa Liguria: giovani in campo e tante occasioni, l’Ospedaletti gioca con coraggio ma la Virtus colpisce nel finale

Ospedaletti - Virtus Sanremese 0-3

Marcatori: 80’ Martelli, 90’ Alvarez, 90’+2 Ventre

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bacciarelli, 3 Santarsiero, 4 Di Luca (57’ 14 Grillo), 5 Cianci (83’ 18 Lanteri), 6 Rosso, 7 Cascone, 8 Molinari, 9 El Kamli (76’ 16 Urciuoli), 10 Lazri, 11 Sartori. A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Bini, 15 Coppola, 17 Giordano, 19 Salmaso. Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremese: 1 Barbera, 2 Islahi, 3 Oddo (73’ 14 Alasia), 4 Campagnani, 5 Castaldo, 6 Fontana, 7 Mendes (65’ 17 Martelli), 8 Taddei, 9 Alvarez, 10 Schillaci (60’ 19 Crudo (70’ 18 Miceli)), 11 Puglisi (60’ 20 Ventre). A disposizione: 12 Brizio, 13 Scalabrin, 15 Negro, 16 De Mare. Allenatore: Marco Prunecchi.

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: El Kamli, Bacciarelli, Sartori

Espulsi: 43’ Santarsiero, 28’ Taddei

L’Ospedaletti resiste e si rende pericoloso per 80 minuti, poi la Virtus Sanremese cala gli assi e si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Coppa Liguria. Questa la sintesi della gara andata in scena al ‘Ciccio Ozenda’ e che ha visto mister Fabio Luccisano optare per la linea giovane, dando spazio a molti under sin dal primo minuto.

L’Ospedaletti parte bene e sfiora il gol in apertura con El Kamli, ma Barbera si oppone. Ci prova anche Lazri, ma la sua conclusione termina a lato. La prima occasione degli ospiti porta la firma dell’ex Schillaci, ma Gallo si fa trovare pronto. Entrambe le squadre chiudono la prima frazione in dieci uomini: espulsi Taddei al 28’ e Santarsiero al 43’.

Anche nella ripresa le prime occasioni sono di marca orange: Lazri conclude fuori di poco, Molinari calcia dalla distanza e la palla sfiora la traversa. Il tentativo di Alvarez finisce alto, mentre la punizione di Rosso viene neutralizzata da Barbera. Nel finale, la Virtus Sanremese mette in campo i propri calibri pesanti e costruisce la vittoria. Alvarez colpisce la traversa, poi Martelli approfitta di un’imprecisione difensiva dei padroni di casa e firma il vantaggio. Al 90’ Alvarez raddoppia sfruttando un rinvio corto della difesa orange e, in pieno recupero, Ventre chiude i conti con un preciso diagonale all’angolino su un rilancio della retroguardia avversaria. L’andata si chiude così sul 3-0 per la Virtus Sanremese. La gara di ritorno è in programma mercoledì 12 novembre.