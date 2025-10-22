Arma di Taggia festeggia 20 anni di “Tutto Sport”: successo per il Tennistavolo Regina e le discipline in piazza

Nei giorni scorsi nel contesto della manifestazione “20 anni a Tutto Sport” di Arma di Taggia, grazie allo spirito sportivo e manageriale della Dott.ssa Arianna Bellastro, organizzatrice dell’evento, gli addetti ai lavori del “Tennistavolo” ringraziano per l’opportunità di promozione e propaganda concessa alla Disciplina Olimpica dal 1988.

Oltre alla Scuola “Accademia Tennistavolo Regina Sanremo Taggia” anche il Basket, il Karate, il Ciclismo ed il Ballo di coppia hanno messo “gratuitamente” la propria attrezzatura specifica a disposizione di tutta la cittadinanza.

Presso la postazione pongistica sita nel piazzale centrale del Centro Commerciale di Via Privata Roggero di ArmaTaggia sono passati in visita il Vice-Sindaco di Taggia Espedito Longobardi, il Sindaco di S.Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese, la Direttrice dello Shopville Arianna Bellastro ed il pioniere del Ping-Pong rivierasco, fine anni cinquanta, Matteo Anfossi di Taggia --- tutti quanti si sono prodigati ad impugnare la piccola racchetta.

La numerosa cittadinanza intervenuta all’evento armese ha fatto sì di avvicinare allo Sport giovani e meno giovani assaporando un gustoso buon divertimento con il Tennistavolo.

I commercianti del plesso hanno positivamente sostenuto l’anniversario dei “20 anni a Tutto Sport” mettendo a proprio agio tutte le persone che hanno scelto la ridente località di Arma di Taggia per trascorrere un lieto Week-End in Riviera dei Fiori.

Ad accogliere la cittadinanza, che ha molto apprezzata l’iniziativa sportiva a beneficio dei ragazzi ed degli adulti, erano presenti per il Tennistavolo Regina : Remigio D’Aquaro e Mimma Carratta coadiuvati dal Presidente Taggiasco Sig. Raffaele Regina di Sanremo.