Compie cento anni, Camporosso festeggia Francesca Peritore (Foto)

Camporosso festeggia Francesca Peritore per il raggiungimento dei cento anni. Il sindaco Davide Gibelli ha voluto portare alla festeggiata gli auguri e i saluti dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità.

"Oggi ho avuto l’onore e il piacere di incontrare la signora Francesca Peritore, che ha festeggiato il traguardo straordinario dei 100 anni" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Un momento semplice ma carico di emozione, vissuto insieme a lei, ai figli Laura, Linda e Claudio, ai nipoti e pronipoti, agli operatori della struttura che la ospita e a tutti coloro che le vogliono bene".

"Francesca è una donna serena, con una forza silenziosa che racconta tanto del valore delle generazioni che ci hanno preceduto" - dice il primo cittadino - "A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta Camporosso, le porgo i più sentiti auguri e un abbraccio affettuoso. La sua lunga vita è un patrimonio di esperienza e di umanità che arricchisce profondamente la nostra comunità. Buon compleanno, Francesca!".