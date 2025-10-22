Fiori in tavola: Tastee.it è protagonista!

La rivoluzione alimentare passa anche dai petali: l'azienda TASTEE.IT ha portato la magia e la freschezza dei suoi fiori di begonia biologica su palcoscenici d'eccellenza, celebrando l'importanza dei fiori eduli in due appuntamenti imperdibili che hanno unito cultura, gusto e innovazione.

Sanremo, 10 Ottobre: Note Libere e il Profumo della Begonia a Villa Zirio

Il primo trionfo si è consumato lo scorso 10 ottobre a Sanremo, nella splendida cornice di Villa Zirio. TASTEE.IT è stato partner d'eccezione della rassegna di "concerti alimentari" curata da Note Libere in collaborazione con Fata Zucchina (Renata Cantamessa). Un evento multisensoriale dove la narrazione e la musica si sono fuse in una degustazione unica: il delicato sapore acidulo della Begonia biologica dell'azienda è stato proposto in abbinamento al sublime Castelmagno DOP dell'Alta Valle Grana. Un connubio inaspettato che ha esaltato la versatilità del fiore edibile, dimostrando come l'alta gastronomia possa sposare la natura in modo sorprendente e raffinato.

Savigliano, 12 Ottobre: L'Essenza Floreale Incontra la Tradizione Piemontese

A soli due giorni di distanza, la begonia di TASTEE.IT ha cambiato scenario e abbinamento, spostandosi a Savigliano per l'evento intitolato "Nel Giardino della Carne cogli la cruda all'aroma di begonia". Qui, i fiori eduli sono stati i coprotagonisti di uno show culinario unico: l'incontro con la regina della gastronomia locale, la Battuta di manzo piemontese allo show cruda.

Grazie alla sapiente mano e alla maestria dell'allevatore Dario Perucca, i petali di begonia hanno aggiunto una nota di colore e un tocco di vivace acidità alla prelibata carne cruda, elevando un piatto tradizionale a un'esperienza di gusto moderna e inebriante.

TASTEE.IT: Il Futuro è Saporito e Fiorito!

Questi due eventi non sono solo stati un successo di pubblico, ma hanno rappresentato un manifesto per TASTEE.IT: un'affermazione del ruolo cruciale che i fiori eduli stanno conquistando nella cucina contemporanea. Sono molto più di una semplice decorazione; sono un ingrediente a tutti gli effetti, capace di arricchire, bilanciare e stupire.

Tastee.it vi invita a scoprire il sapore della natura: dove la qualità biologica sboccia in tavola!

Scopri tutti i prodotti su TASTEE.IT!