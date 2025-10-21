Vela: a Sanremo 'Mela' di Andrea Rossi è il nuovo Campione Italiano RS21 Open

Si è conclusa con grande spettacolo a Sanremo l’ultima tappa della RS21 Cup Yamamay, che ha incoronato “Diva” di Ferdinando e Andrea Battistella (UV Maccagno) come vincitrice assoluta della stagione, e assegnato i titoli italiani della classe RS21. Il tricolore Open va a “Mela” di Andrea Rossi, imprenditore carrarese e portacolori del Club Nautico Marina di Carrara, che conquista così il titolo di Campione Italiano RS21 2025. A bordo con lui, un equipaggio affiatato formato da Enrico Zennaro (tattico), Simon Sivitz Kosuta e Stefano Orlandi.

Rossi, già protagonista di successi internazionali nella classe Swan 42, ha dominato l’Act 5 di Sanremo grazie a due vittorie parziali nelle sei prove disputate, decisive per superare “RS Enterprise” della tedesca Melanie Höveler, chiusa a pari punti ma priva di successi di giornata. "Siamo contentissimi di questo successo – ha commentato Rossi –. È una soddisfazione condivisa con un team con cui regato da anni e con cui ho vinto due europei, un mondiale e un italiano nella classe Swan 42. La gioia è doppia perché la flotta RS21 è fatta di belle persone e veri amici. Dopo due stagioni, questo è il nostro primo grande traguardo nella classe".

I titoli Corinthian e Under 23

Nel gruppo Corinthian, dedicato agli equipaggi non professionisti, trionfo per “Brontolo” di Filippo Pacinotti (Four Sailing Ancona) con Marco Laurino, Jacopo Lacerra e Jacopo Gilioli. Sul podio anche “T-Rex” di Marco Giannini (Avas Lovere) e “Ultrastar” della polacca Marta Gwiazda. Fra i giovani Under 23, il titolo va a “Nordes” di Sara Rolle (Lega Navale Italiana di Mandello del Lario), con Tommaso Comelli, Giorgia Caropreso, Federico Bossi e Andrea Antonelli, protagonisti di una stagione costante e ricca di risultati.

Una tappa tecnica e combattuta

Le regate, organizzate dallo Yacht Club Sanremo del presidente Beppe Zaoli in collaborazione con la RS21 Italian Class, sono state condizionate dal poco vento, che non ha permesso di completare l’intero programma. Proprio le leggere brezze hanno reso le prove ancora più tattiche e ravvicinate: basti pensare che i primi cinque equipaggi della categoria Corinthian sono racchiusi in appena venti punti. Tra i protagonisti di giornata anche “Torpyone” di Edoardo Lupi (Varazze Club Nautico), “Freccia Blu” di Andrea Musone (Club Nautico Rimini), “Kindako” di Stefano Visintin (YC Torri del Benaco) e “Les Freaks” di Marco Pocci (Hong Kong), tutti autori di almeno un successo parziale.

Top Ten Open – Campionato Italiano RS21 2025 / RS21 Cup Yamamay Act 5

Mela – Andrea Rossi (CN Marina di Carrara) – Campione Italiano

RS Enterprise – Melanie Höveler (Germania)

Torpyone – Edoardo Lupi (Varazze CN)

Viva – Alessandro Molla (AVAV Luino)

Freccia Blu – Andrea Musone (CN Rimini)

Kindako – Stefano Visintin (YC Torri del Benaco)

Diva – Ferdinando Battistella (UV Maccagno)

Ciclone – Yann Inghilesi (CN Livorno)

Les Freaks – Marco Pocci (Hong Kong)

Brontolo Racing – Filippo Pacinotti (Four Sailing Ancona)