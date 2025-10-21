Tennis. Matteo Arnaldi incanta Vienna, vittoria netta al primo turno contro Kovacevic

Matteo Arnaldi apre con il piede giusto la sua avventura all’ATP 500 di Vienna, conquistando una vittoria meritatissima al primo turno contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Sul cemento indoor dell’Erste Bank Open, il giovane talento sanremese ha mostrato grande sicurezza e maturità, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco.

La partita, equilibrata nei primi scambi, ha visto Arnaldi gestire con lucidità i momenti decisivi, annullando quattro palle break nel primo set e sfruttando al meglio le occasioni per chiudere i parziali con autoritàLaPresse | MSN.

Il successo assume un valore ancora più significativo considerando il percorso affrontato da Arnaldi nelle qualificazioni. Prima ha superato l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4 7-6(5), poi ha avuto la meglio sull’australiano Tristan Schoolkate con un convincente 7-6(5) 6-3. Tre vittorie consecutive che testimoniano la solidità mentale e tecnica del ligure, capace di adattarsi perfettamente alla superficie austriaca, che esalta le sue doti di resistenza e improvvisi cambi di ritmo.

Ora Arnaldi attende il vincente della sfida tra il numero 2 al mondo Sascha Zverev e il britannico Jacob Fearnley, anch’egli proveniente dalle qualificazioni. Un eventuale confronto con Zverev rappresenterebbe una sfida di altissimo livello, ma anche un’opportunità per Arnaldi di misurarsi con uno dei migliori del circuito e, magari, ottenere una vittoria di prestigio che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione.

A supportare il cammino del campione sanremese ci sono il coach Matteo Civarolo, figura centrale nella sua crescita, e il preparatore atletico Filippo Ferraris. Da poco si è aggiunto anche Gianluca Mager, ex tennista professionista, che affianca Civarolo nella direzione dell’accademia del Circolo della Foce di Sanremo, dove Arnaldi ha mosso i primi passi. Un team affiatato e competente che sta contribuendo a consolidare il talento di Matteo, sempre più protagonista nel circuito maggiore.