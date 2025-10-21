Pallavolo: Mazzucchelli, una nuova stagione all’insegna della crescita e dell’impegno per il sodalizio sanremese

La nuova stagione sportiva della Mazzucchelli è ufficialmente partita, con un obiettivo chiaro: crescita, impegno e spirito di squadra. Un anno che si preannuncia ricco di emozioni, entusiasmo e nuovi traguardi. Il settore agonistico ha dato subito il via alle attività con un intenso ritiro di tre giorni a Mondovì, un’esperienza che è andata ben oltre il semplice allenamento fisico. È stato infatti un momento prezioso per consolidare i legami tra atleti e staff, puntando su collaborazione, coesione e condivisione di obiettivi.

Per completare al meglio la preparazione, tutte le squadre agonistiche stanno affrontando un percorso di preparazione fisica specifica, realizzato in collaborazione con la palestra The Club, partner prezioso per la crescita tecnica e atletica delle giovani atlete. Quest’anno, agli allenamenti Mazzu, oltre alle ormai storiche sedi di Villa Citera e Mercato dei Fiori, si aggiunge una nuova e significativa collaborazione con la palestra di Suor Elvira Econimo di Coldirodi: una novità che testimonia la costante espansione e l’impegno della società sul territorio.

La Mazzucchelli conferma il suo impegno “a tutto campo”: la società è infatti iscritta a tutti i campionati federali giovanili e di categoria femminili, un risultato che sottolinea la solidità e la crescita continua del movimento. Ma non solo: l’impegno sociale e sportivo prosegue anche grazie all’affiliazione al CSI, dove la Mazzu è presente con almeno una squadra in tutte le categorie, a conferma di una realtà sportiva viva, inclusiva e radicata nella comunità. Con passione, dedizione e una visione chiara, la Mazzucchelli è pronta a vivere una stagione da protagonista, sempre fedele ai propri valori di sport, formazione e condivisione.