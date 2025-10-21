Calcio. Ospedaletti, weekend positivo per il settore giovanile dove brillano Juniores e Under 15

Il fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti si chiude con un bilancio positivo: due vittorie convincenti e una sconfitta che non intacca il percorso di crescita delle squadre.

A prendersi la scena è la Juniores regionale guidata da mister Fabio Luccisano, protagonista di un’importante vittoria esterna nel big match contro la Genova Calcio. La gara, molto attesa per il valore degli avversari, ha visto gli orange imporsi per 2-1 grazie alle reti di Micaroni e Pafumi, decisive per portare la squadra a quota 11 punti in classifica. Una prestazione solida e matura che conferma il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e la determinazione dei ragazzi.

Grande soddisfazione anche per i Giovanissimi Regionali Under 15 allenati da Marco Anzalone, che hanno travolto il Ceriale con un netto 5-1. A firmare la ‘manita’ ci hanno pensato Orlando, Sismondini, Larosa e Perato, autore di una doppietta. Il successo, ottenuto davanti al pubblico di casa, consolida il primo posto in classifica con 16 punti e conferma l’ottimo stato di forma del gruppo, capace di esprimere un calcio propositivo e concreto. La squadra si dimostra sempre più compatta e determinata a mantenere la vetta.

Meno fortunata, invece, la prova degli Allievi Regionali Under 16, che hanno subito una sconfitta interna contro il Vado. Nonostante le reti di Rodigari e Larosa, gli orange non sono riusciti a contenere gli avversari, che si sono imposti con un rotondo 5-2. Una battuta d’arresto che servirà da stimolo per lavorare con maggiore intensità e ritrovare subito la via del successo. Il gruppo, allenato da Paolo Sturaro, ha comunque mostrato sprazzi di buon gioco e individualità interessanti, elementi su cui costruire le prossime prestazioni.

Nel complesso, il weekend ha offerto segnali incoraggianti per il vivaio dell’Ospedaletti, confermando la bontà del progetto tecnico e la qualità dei giovani talenti in campo. Le vittorie della Juniores e dell’Under 15 rappresentano un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente, mentre la sconfitta dell’Under 16 sarà occasione di crescita e riflessione. Il cammino è ancora lungo, ma l’entusiasmo e la passione non mancano.