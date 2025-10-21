Camst premia il merito: riconoscimento a Sara Bottino di Triora ed Eleonora Puppo di Taggia

Un riconoscimento importante per due giovani della provincia di Imperia, Sara Bottino di Triora ed Eleonora Puppo di Taggia, che figurano tra i 44 neolaureati premiati da Camst group con una borsa di studio per meriti accademici. L’iniziativa, giunta alla sua nuova edizione nel 2025, è rivolta ai figli dei dipendenti dell’azienda, tra le principali realtà italiane nel settore della ristorazione e dei facility services, e rappresenta un concreto investimento nel futuro delle comunità locali.

Sara ed Eleonora si sono distinte per l’eccellenza del loro percorso universitario, rispettando i criteri richiesti dal bando: conclusione degli studi nei tempi previsti e una votazione finale di 110/110 per gli indirizzi umanistici o di almeno 108/110 per quelli scientifici. A ciascuno dei 41 studenti selezionati è stato assegnato un contributo di 1.000 euro, mentre tre ulteriori premi speciali da 1.500 euro sono stati conferiti a chi ha incentrato la propria tesi sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.

Sara Bottino

Eleonora Puppo

Il progetto, come sottolineato dal presidente di Camst group Francesco Malaguti, incarna la visione dell’azienda come impresa responsabile, attenta non solo alla crescita economica ma anche al benessere sociale e umano. “Sostenere i giovani e la loro formazione significa investire nel futuro delle nostre comunità”, ha dichiarato Malaguti, ribadendo l’impegno del gruppo verso un modello di impresa sostenibile, inclusiva e rigenerativa.

Nel 2025, anno che segna l’80° anniversario dalla fondazione della cooperativa, la platea dei premiati si è ampliata rispetto all’edizione precedente, passando da 34 a 44 studenti. Un segnale forte di attenzione verso le nuove generazioni, che si inserisce nel più ampio programma di welfare aziendale promosso da Camst, oggi società benefit e certificata B Corp.

Oltre a Sara Bottino ed Eleonora Puppo, sono stati premiati studenti provenienti da venti città italiane, tra cui Genova, con Federico Musante e Matteo Meloni, e da regioni come Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Un mosaico di eccellenze che testimonia il valore della formazione e il ruolo centrale che le imprese possono giocare nel sostenerla.