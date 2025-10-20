Sanremo ospita il XXIII Torneo Nazionale UDG: arbitri da tutta Italia tra esperienza e nuovi talenti

Il 25 e 26 ottobre si terrà a Sanremo il XXIII Torneo Nazionale UDG (Ufficiali di Gara), che vedrà riuniti i migliori arbitri di baseball italiani. Tra i partecipanti, ci sono veterani come Marco Checchi, responsabile DRA Liguria, che continuano a brillare e essere d'esempio ai giovani talenti come Edoardo Ruffo, 22 anni, di Sanremo.

La carriera di Ruffo è stata rapida e brillante: dopo aver iniziato a giocare a baseball come ricevitore nella Sanremo Baseball, si è trasferito a Milano per studiare ed è entrato a fare parte della squadra Bollate Baseball. Durante la pausa forzata dovuta al COVID, ha deciso di studiare per diventare arbitro e ha scalato rapidamente le categorie, arrivando a arbitrare nella Serie A2 Elite di baseball. Studente alla Bocconi, Ruffo è un esempio di come passione e dedizione possano portare al successo. Ha ottenuto una certificazione internazionale europea e continua a studiare e migliorare.

Un altro giovane talento ligure è Lorenzo Ardizio, anche lui 22 anni, di Sanremo e studente a Torino. Il Torneo degli Arbitri di Sanremo sarà un'occasione importante per vedere all'opera i migliori arbitri italiani, come Daniele Giudici di Lavagna, arbitro in A baseball, e Gai Simone di Lavagna, che segue le orme di Daniele.

Tra le new entry, ci sono Carlos Franco, che ha iniziato questa stagione nei giovanili e ha esordito in C baseball a Genova. La squadra è composta da arbitri esperti come Terranova Gianmarco di Imperia, che ha ripreso l'attività dopo 10 anni di fermo per motivi di lavoro, e Oreste, arbitro decennale cubano residente a Sanremo. Altri partecipanti sono Luca Laiolo di Sanremo, Silvia Mandracci, ex giocatrice di softball coinvolta da Checchi Marco ad arbitrare le giovanili, Paolo Bruno di Ceriale, ex manager adesso arbitro, e Pippo Pernice di Cairo Montenotte, internazionale di softball.

Veterani ed esordienti si incontrano come giocatori, pronti a divertirsi e a celebrare la passione per il baseball.