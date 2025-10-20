Riva Ligure, Samuele Ferraro terzo ai Mondiali Under 21 di Windsurf alle Hawaii: “Un sogno diventato realtà”

Dalle onde della Riviera ligure a quelle leggendarie di Maui. Il giovane atleta di Riva Ligure Samuele Ferraro, classe 2005, ha conquistato un risultato straordinario ai Campionati Mondiali Under 21 di Windsurf, disciplina Wave, chiudendo al terzo posto nella tappa finale del circuito mondiale, disputata alle Hawaii, culla di questo sport.

Per Ferraro, cresciuto sportivamente nella scuola Windsurf and Wellness di Riva Ligure, si tratta del primo podio iridato in carriera: un traguardo che premia talento, determinazione e una passione coltivata fin da bambino. Alla sua prima partecipazione nella categoria Under 21 Pro, il giovane ligure ha stupito pubblico e giudici, ottenendo il punteggio più alto dell’intero evento su una singola onda, a conferma del livello tecnico e dello stile che lo contraddistinguono.

Un risultato che porta in alto i colori della Liguria e di tutta l’Italia del windsurf, in una competizione che raccoglie i migliori atleti del pianeta. Le Hawaii, simbolo della cultura surfistica mondiale, hanno fatto da scenario a una sfida entusiasmante che ha consacrato definitivamente il talento del ragazzo rivierasco.

Per seguire i suoi allenamenti, i viaggi e le prossime gare, Samuele condivide la sua avventura sportiva sui social all’indirizzo @sammy.ferraro_1505, dove racconta la sua vita tra mare, vento e sogni che si realizzano a colpi di vela e determinazione.