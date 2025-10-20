Michele Tavano ancora sul podio al Rally ‘Leggenda’ di Sanremo: ancora un ottimo piazzamento per il matuziano

Un’altra grande prestazione per il pilota sanremese Michele Tavano, che ha conquistato per la terza volta consecutiva il podio al Rally di Sanremo, questa volta nella versione “Leggenda”, una delle competizioni più attese e impegnative del fine settimana motoristico matuziano.

Il weekend è stato intenso e ricco di emozioni: “Ci siamo divertiti tantissimo – racconta Tavano –. È stata dura come sempre, perché le prove del Sanremo sono toste, ma al sabato siamo riusciti a trovare subito un ottimo ritmo. La domenica, invece, abbiamo dovuto affrontare qualche problema meccanico che ha reso tutto più difficile, ma siamo arrivati al traguardo e questo è ciò che conta”.

Nonostante le difficoltà, Tavano ha saputo gestire la gara con esperienza e determinazione, sfruttando al massimo le potenzialità della sua vettura: “La macchina è stata super performante, e questo ci ha permesso di restare competitivi fino alla fine.”

Il pilota ha voluto ringraziare tutti coloro che lo supportano in questa avventura: “Un grazie di cuore agli amici, alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti gli sponsor che mi permettono di continuare a vivere questa passione.”

Con questo nuovo podio, Michele Tavano conferma ancora una volta il suo talento e la sua costanza, scrivendo un’altra pagina importante della sua storia sportiva sulle strade del rally di casa.