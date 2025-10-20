Judo Club Sakura Arma di Taggia, ottimi risultati al Trofeo Italia Esordienti B: Armonio conquista il podio e vola alla finale nazionale

Prosegue con impegno e risultati incoraggianti l’attività pre-agonistica e agonistica del Settore Judo del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che continua a collezionare esperienze e successi sui tatami nazionali.

Al recente Trofeo Italia Esordienti B (categorie 2011 e 2012), svoltosi a Riccione, i giovani atleti Leonardo Armonio e Mattia Salvi hanno ben figurato, dimostrando preparazione e determinazione. In particolare, Leonardo Armonio ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria fino a 81 kg, piazzandosi al 7° posto nella Ranking List Nazionale Esordienti B. Un risultato che gli vale la qualificazione diretta alla finale del Campionato Italiano ES. B A2, in programma il 15 novembre a Lido di Ostia (RM).

Buona anche la prova di Mattia Salvi, che pur non centrando le posizioni di vertice ha confermato il suo percorso di crescita, grazie alla costanza e all’impegno dimostrati in allenamento.

«Questa gara ha rappresentato un ulteriore banco di prova per i nostri ragazzi – ha commentato il Maestro Alberto Ferrigno, che ha accompagnato gli atleti –. Partecipare a competizioni di questo livello è un’occasione preziosa per confrontarsi con realtà sportive di tutta Italia e fare esperienza».

Il calendario del club si preannuncia fitto di appuntamenti da qui alla fine della stagione 2025: in programma le qualificazioni regionali per i Campionati Italiani Esordienti B A2 e Assoluti A2, i Campionati Regionali per tutte le categorie agonistiche e numerosi tornei. Con il supporto del tecnico Alessio Ferrigno, il Judo Club Sakura è pronto a farsi valere ancora una volta.



Nelle foto il podio del Trofeo Italia ES. B Kg. 81 e il M° ben.to Alberto Ferrigno con gli atleti Leonardo Armonio e Mattia Salvi



