Calcio. Virtus Sanremese travolge il Bordighera Sant'Ampelio: 7-0 e vetta confermata

La Virtus Sanremese ha offerto una prestazione corale di altissimo livello, schiantando con un netto 7-0 il Bordighera Calcio e issandosi con autorità al vertice della classifica del girone A di Prima Categoria.

Una gara a senso unico, che ha visto la favorita del torneo imporsi con forza sul fanalino di coda, incapace di opporre resistenza allo strapotere tecnico e atletico dei padroni di casa. Il Bordighera, guidato da mister Bevilacqua, ha affrontato con dignità una sfida proibitiva, consapevole che le battaglie decisive per la salvezza saranno altre.

Il match si è sbloccato già al 3’, quando Alvarez ha aperto le marcature, seguito da Ventre al 21’ e da Burdisso al 32’, che ha calato il tris. Nella ripresa, dopo appena quattro minuti, Alvarez ha firmato la sua doppietta con una spettacolare rovesciata, autentico marchio di fabbrica. Al 72’ Crudo ha trasformato una punizione magistrale per il 5-0, imitato poco dopo da Martelli, autore di un’azione personale culminata nel sesto gol. A chiudere la goleada, al 90’, è stato il giovane Corte, fresco di convocazione nella rappresentativa regionale Under 17, che ha apposto il sigillo finale.

Oltre al risultato sportivo, la Virtus Sanremese ha brillato anche fuori dal campo, promuovendo iniziative coinvolgenti per il pubblico presente. Il club ha dimostrato grande attenzione al rapporto con i tifosi e la comunità locale, rafforzando il legame tra sport, territorio e partecipazione. Un successo su tutti i fronti, che conferma la Virtus come protagonista assoluta della stagione.