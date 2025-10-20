Calcio femminile. Matuziana Sanremo U15 sconfitta di misura dal Ceriale

Si è disputata la quarta giornata del Campionato Regionale Under 15 Femminile sul campo di Pian dei Cavalieri, teatro di una partita intensa e ricca di emozioni tra Maruziana e Ceriale.

Il match si è concluso con il punteggio di 3-4 in favore della squadra ospite, ma a brillare sono state le giovani promesse della Maruziana, protagoniste di una prestazione grintosa e generosa che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al triplice fischio.

La gara ha vissuto momenti di grande agonismo, con continui ribaltamenti di fronte e una tensione crescente che ha reso ogni azione decisiva. Nonostante la sconfitta, la Maruziana ha mostrato carattere e qualità, trascinata da due talenti classe 2013 che hanno lasciato il segno: Sara Filippone e Rebecca Campagna.

Filippone ha incantato il pubblico con una tripletta magistrale, frutto di tecnica, istinto e freddezza sotto porta. I suoi tre gol hanno tenuto viva la speranza della rimonta, confermando il suo ruolo centrale nell’attacco della squadra. Ogni rete è stata un piccolo capolavoro, capace di infiammare gli spalti e dare slancio alle compagne.

A difendere la porta con coraggio e riflessi prodigiosi ci ha pensato Rebecca Campagna, autrice di una serie di parate spettacolari che hanno tenuto a galla la Maruziana nei momenti più delicati del match. La giovane portiera ha mostrato una maturità sorprendente, opponendosi con decisione agli assalti del Ceriale e meritando gli applausi del pubblico per la sua prestazione.

Il risultato finale premia il Ceriale, ma la Maruziana esce dal campo con la consapevolezza di avere in rosa un gruppo compatto e promettente, capace di affrontare con determinazione ogni avversario. La partita di ieri ha dimostrato che il futuro del calcio femminile regionale passa anche da Sanremo, dove talento e passione continuano a crescere, partita dopo partita.