20 ottobre 2025

Arti Marziali: successo per i piccoli judoka del Budo Sanremo al Budo Trophy di Arenzano (Foto)

Ha visto la partecipazione di numerosi club provenienti da tutta la Liguria

Grande soddisfazione per il Budo Sanremo, protagonista nel weekend appena trascorso al Budo Trophy di Arenzano, manifestazione preagonistica dedicata ai giovani judoka dai 5 agli 11 anni.

L’evento, pensato come una giornata di festa e di crescita sportiva, ha visto la partecipazione di numerosi club provenienti da tutta la Liguria. I piccoli atleti del Budo Sanremo hanno avuto l’occasione non solo di mettersi alla prova in gara, ma anche di condividere un momento di allenamento con i coetanei degli altri sodalizi, in un clima di amicizia e fair play.

Ottimi i risultati ottenuti dalla delegazione sanremese, che ha saputo distinguersi per impegno, tecnica e spirito sportivo:
Roua Jaballah – 1° posto
Viola Gianforte – 1° posto
Lorenzo Gianforte – 2° posto
Stefano Giordano Siccardi – 2° posto
Emanuele Locatelli – 3° posto

Una giornata positiva dunque per i giovani judoka e per tutto il team del Budo Sanremo, che continua a crescere sotto la guida dei propri tecnici, promuovendo i valori del judo e dello sport fin dalla più tenera età.

