Arti marziali. Il Judo Club Simonazzi Bordighera brilla al Budo Trophy di Arenzano

Il Palazzetto dello Sport “Paolo Corradi” di Arenzano ha ospitato una vibrante edizione del Budo Trophy, manifestazione dedicata alle classi giovanili, organizzata con cura e professionalità dal Budo Semmon Gakko. Tra le società protagoniste della giornata, il Judo Club Simonazzi di Bordighera ha lasciato un segno indelebile, schierando dodici giovani atleti che hanno saputo distinguersi per tecnica, determinazione e correttezza.

Fin dalle prime ore del mattino, i piccoli judoka della categoria Bambini (nati nel 2018 e 2019) hanno dato il via alla manifestazione con entusiasmo contagioso. Edoardo Cattaneo ha conquistato il primo posto, mentre Andrea Fazzino ha ottenuto un meritato terzo posto, dimostrando che anche tra i più giovani si stanno costruendo solide basi tecniche e caratteriali.

Nella categoria Fanciulli (2016–2017), il Judo Club Simonazzi ha confermato la qualità del proprio vivaio. Mattia Papa ha trionfato nella sua classe, mentre Marco Scaffidi Fonti Maccario e Matteo Surano hanno raggiunto entrambi il secondo gradino del podio, evidenziando una crescita costante e una preparazione accurata.

La categoria Ragazzi (2014–2015) ha regalato momenti di grande intensità e spettacolo. Jamel Zinoubi e Maxim Larsen hanno conquistato il secondo posto, mentre Edoardo Fazzino, Samia Lanzafame, Alberto Cannataro, Vladislav Tatarovski e Vladimi Cossu hanno completato il medagliere con numerosi terzi posti. Una pioggia di podi che testimonia l’eccellente livello tecnico raggiunto dai giovani atleti del dojo bordigotto, capaci di affrontare ogni incontro con grinta e rispetto per l’avversario.

A fine giornata, il tecnico Filippo Quaglia ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza del percorso formativo che va oltre la competizione: “Tutti i ragazzi hanno mostrato progressi importanti e, soprattutto, il giusto atteggiamento. Il judo è una scuola di vita: imparare a rispettare, cadere e rialzarsi con determinazione è il vero traguardo.”

Il Budo Trophy si conferma così un evento di grande valore educativo, dove la passione per il judo si fonde con la crescita personale. Per il Judo Club Simonazzi, la giornata di Arenzano rappresenta un nuovo passo avanti nel cammino di un gruppo affiatato, motivato e in continua evoluzione, pronto a raccogliere nuove sfide con lo spirito che da sempre contraddistingue la scuola di Bordighera.