Congresso Provinciale PD: Rosanna Brun sorprende con “Una nuova stagione”

Il congresso Provinciale del Partito Democratico si è concluso domenica 19 ottobre con la seconda tornata di votazioni nei Circoli.

La candidatura di Rosanna Brun per la lista “Una nuova stagione”, ha ottenuto complessivamente il 33% dei voti, ben oltre le migliori aspettative, registrando più del 40% dei consensi in tutti i circoli in cui è stato possibile presentare la lista.

I 70 delegati all'Assemblea Provinciale saranno assegnati a breve dalla Commissione Congressuale e la successiva riunione assembleare designerà Segretario Provinciale Pietro Mannoni, al quale vanno i nostri non formali auguri di buon lavoro.

Un‘analisi dettagliata del voto registra un significativo riscontro della componente “Una nuova stagione” nell'area a levante della provincia, dove è risultata vincente in tre Circoli, sfiorando complessivamente il 47% dei consensi. Invece all’estremo ponente ci si è dovuti confrontare con la difficoltà degli iscritti ad esporsi e a sostenere un progetto alternativo.

Una valutazione specifica meritano Imperia e Sanremo, le due città maggiori. Pur a fronte di una recente ondata di nuovi iscritti, a Imperia “Una nuova stagione” ha segnato una significativa tenuta di consensi, a conferma del suo profondo radicamento in città, mentre nel circolo di Sanremo Centro, insieme al dato di astensione più alto registrato sul territorio, si è avuto un sostanziale equilibrio tra le due componenti, un risultato inimmaginabile alla vigilia del voto.

Forti del consenso ricevuto porteremo nelle sedi istituzionali l’esigenza di una svolta nella gestione del Partito Democratico provinciale, la componente “Una nuova stagione” è pronta a sostenere ogni iniziativa che garantisca una voce unitaria, il confronto interno al Partito Democratico e quello con l’associazionismo, con le categorie produttive e il civismo.

Cercheremo il consenso attraverso proposte concrete e non un’opposizione urlata e velleitaria, attraverso il dialogo serrato con le Amministrazioni che ci vedono al governo e l’attenzione ai temi che sono stati la base del nostro programma e che per quattro anni saranno il nostro punto di riferimento.