Imperia, alla scoperta del Parasio: nuova tappa di “Scopriamo il nostro territorio”

Sabato alle 11, prenderà il via una nuova tappa dell’iniziativa “Scopriamo il nostro territorio”, promossa dal Centro di Aiuto alla Vita con il contributo della Regione Liguria – Assessorato al Tempo Libero. Il punto di ritrovo sarà di fronte al sagrato della Chiesa di San Maurizio, da dove partirà un percorso pensato per far conoscere da vicino la storia, la cultura e le bellezze della città di Imperia.

L’incontro sarà dedicato alla scoperta del Parasio, cuore antico e affascinante della città, con un approfondimento sulla sua storia e sulle vicende che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. A seguire, i partecipanti visiteranno il Museo Navale e il Planetario, due luoghi simbolo della tradizione marinara e della vocazione culturale del territorio. Il percorso offrirà così un’occasione unica per coniugare cultura, conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, in un clima di condivisione e partecipazione.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di promuovere la riscoperta del territorio attraverso momenti di incontro e di socialità, invitando i cittadini a riscoprire la propria città con occhi nuovi. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 23 ottobre al numero 329 58 83 079. Un’occasione da non perdere per chi desidera conoscere meglio Imperia e vivere una mattinata all’insegna della cultura e della convivialità.

Vuoi che lo adatti a uno stile più giornalistico e conciso (da quotidiano locale) o a uno più promozionale e descrittivo (adatto a un comunicato stampa o sito istituzionale)?