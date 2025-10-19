 / Sport

19 ottobre 2025

Rallye Sanremo, spettacolo tra San Romolo e Perinaldo: oggi la premiazione del campione d’Italia (Foto)

Equipaggi e tifosi protagonisti di una giornata all’insegna della passione e dell’adrenalina

La tappa del 72° Rallye Sanremo ha regalato immagini spettacolari lungo la tratta San Romolo–Perinaldo, con equipaggi e tifosi protagonisti di una giornata all’insegna della passione e dell’adrenalina. Le curve dell’entroterra sanremese hanno fatto da cornice alla sfida decisiva per il titolo tricolore: nel pomeriggio, a Pian di Nave, verrà proclamato il campione d’Italia 2025.

