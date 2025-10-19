Calcio. Serie D, primo successo stagionale per la Sanremese: Cairese battuta 2-0

SANREMESE-CAIRESE 2-0 (40' Djorkaeff, 61' Moreo)

SANREMESE: Bohli, Di Fino, Bregliano, Djorkaeff, Santanocito, Moreo, Monticone, Cavaliere, Cepele, Andreis, Ceschin. A disp. Gattuso, Garcia, Sambou, Osuji, Vindigni, Cipriani, Nervino, Ferrante, Bouable. All. Fossati.

CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, G.Graziani, Fernandez, Gargiulo, Castiglia, Federico, Sancinito, T.Graziani, Piacenza. A disp. Ceppi, Turone, Jebbar, Giacchino, Fernandez, Noto, Colletto, Sava, Vignaroli. All. Solari.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia

Arriva mister Fabio Fossati e la Sanremese vince per la prima volta in campionato. Padroni di casa contratti nei primi venti minuti, che però sanno attendere la Cairese e provare a ripartire. Quando si ingrana la marcia giusta, arriva il vantaggio con Djorkaeff.

Nella ripresa i matuziani sfoderano quel carattere e quella cattiveria che portano al raddoppio: un'invenzione di Riccardo Moreo che non lascia scampo a Gentile. La mezzora finale è quasi accademia, in cui trovano spazio tanti giovani che fin qui non avevano avuto molte chances. Prima vittoria in cassaforte e biancazzurri che possono preparare con serenità ed entusiasmo la trasferta di Asti.

LA CRONACA DEL MATCH

7' è un 3-5-2 la prima Sanremese di mister Fossati. 4-3-3 per Solari, con la Cairese che inizia in avanti

9' paratona di Bohli che leva dall'incrocio un bel tiro a giro di Piacenza. Colpo di reni micidiale e decisivo del portiere

20' venti minuti avari di emozioni a parte la super occasione per gli ospiti. Sanremese ordinata che cerca di trovare spunti dalla cintola in su

24' cross di Bregliano, Andreis fa la sponda di testa e Djorkaeff troppo frettoloso si gira e tira senza inquadrare la porta. Il francese era solo

31' azione insistita della Cairese con Castiglia che va al tiro, completamente fuori misura

37' Djorkaeff sbatte su Gentile, sulla respinta Andreis si guadagna un corner

40' Sanremese in vantaggio: dopo un'azione insistita con Andreis che manca la battuta a rete a porta quasi libera, ci pensa Djorkaeff a battere Gentile

42' Moreo ruba palla a Scarrone e tenta un pallonetto a Gentile, la palla però non si alza e l'estremo gialloblu blocca

Finisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

50' cross di Ceschin, spizza di testa Moreo con la palla che danza lungo la porta ospite ma il guardalinee dice che la palla di Ceschin era uscita

53' ammonito Di Fino che atterra sul fondo T.Graziani

57' Jebbar e Sava per Castiglia e T.Graziani

58' subito destro velenoso di Sava, Bohli mette in corner

59' destro di Piacenza deviato che diventa un assist per la testa di Boveri, da pochi passi ancora Bohli blocca subendo fallo

61' raddoppio Sanremese: a Moreo riesce quello che non era riuscito a Piacenza nel primo tempo, destro a giro all'incrocio dai 25 metri

66' Garcia e Vindigni per Ceschin e Di Fino

67' Giacchino per Sancinito

68' ammonito Monticone

70' Moreo lancia Djorkaeff che nella prateria contro due difensori rientra e calcia col sinistro prendendo il palo esterno

74' Osuji per Moreo

78' Turone per Fernandez

82' Andreis vicino al 3-0, Gentile in corner

85' Sambou per Andreis

87' Ferrante per Cavaliere

90' cinque minuti di recupero. Djorkaeff sfiora nuovamente il tris

93' G.Graziani ci prova su punizione, ancora uno straordinario Bohli a dirgli di no

Finisce col primo successo matuziano del campionato