Calcio. Serie D, il racconto di Sanremese-Cairese (Live)

SANREMESE-CAIRESE 2-0 (40' Djorkaeff, 61' Moreo)
SANREMESE: Bohli, Di Fino, Bregliano, Djorkaeff, Santanocito, Moreo, Monticone, Cavaliere, Cepele, Andreis, Ceschin. A disp. Gattuso, Garcia, Sambou, Osuji, Vindigni, Cipriani, Nervino, Ferrante, Bouable. All. Fossati.
CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, G.Graziani, Fernandez, Gargiulo, Castiglia, Federico, Sancinito, T.Graziani, Piacenza. A disp. Ceppi, Turone, Jebbar, Giacchino, Fernandez, Noto, Colletto, Sava, Vignaroli. All. Solari.
ARBITRO: Niccolai di Pistoia
1' inizia il match
7' è un 3-5-2 la prima Sanremese di mister Fossati. 4-3-3 per Solari, con la Cairese che inizia in avanti
9' paratona di Bohli che leva dall'incrocio un bel tiro a giro di Piacenza. Colpo di reni micidiale e decisivo del portiere
20' venti minuti avari di emozioni a parte la super occasione per gli ospiti. Sanremese ordinata che cerca di trovare spunti dalla cintola in su
24' cross di Bregliano, Andreis fa la sponda di testa e Djorkaeff troppo frettoloso si gira e tira senza inquadrare la porta. Il francese era solo
31' azione insistita della Cairese con Castiglia che va al tiro, completamente fuori misura
37' Djorkaeff sbatte su Gentile, sulla respinta Andreis si guadagna un corner
40' Sanremese in vantaggio: dopo un'azione insistita con Andreis che manca la battuta a rete a porta quasi libera, ci pensa Djorkaeff a battere Gentile
42' Moreo ruba palla a Scarrone e tenta un pallonetto a Gentile, la palla però non si alza e l'estremo gialloblu blocca
Finisce senza recupero il primo tempo
Inizia la ripresa
50' cross di Ceschin, spizza di testa Moreo con la palla che danza lungo la porta ospite ma il guardalinee dice che la palla di Ceschin era uscita
53' ammonito Di Fino che atterra sul fondo T.Graziani
57' Jebbar e Sava per Castiglia e T.Graziani
58' subito destro velenoso di Sava, Bohli mette in corner
59' destro di Piacenza deviato che diventa un assist per la testa di Boveri, da pochi passi ancora Bohli blocca subendo fallo
61' raddoppio Sanremese: a Moreo riesce quello che non era riuscito a Piacenza nel primo tempo, destro a giro all'incrocio dai 25 metri
66' Garcia e Vindigni per Ceschin e Di Fino
67' Giacchino per Sancinito
68' ammonito Monticone
70' Moreo lancia Djorkaeff che nella prateria contro due difensori rientra e calcia col sinistro prendendo il palo esterno
74' Osuji per Moreo
78' Turone per Fernandez
82' Andreis vicino al 3-0, Gentile in corner
85' Sambou per Andreis
87' Ferrante per Cavaliere
90' cinque minuti di recupero. Djorkaeff sfiora nuovamente il tris
93' G.Graziani ci prova su punizione, ancora uno straordinario Bohli a dirgli di no
Finisce col primo successo matuziano del campionato